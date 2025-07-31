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Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Российские войска освободили Часов Яр
Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:09:00+03:00
2025-07-31T08:09:00+03:00
2025-07-31T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР.
Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа".
Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
2025-07-31T08:09
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Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр в ДНР