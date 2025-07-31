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Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 31.07.2025 (обновлено: 11:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032509709.html
Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Российские войска освободили Часов Яр
Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025
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безопасность
часов яр
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
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безопасность, часов яр, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Часов Яр

Российские войска освободили Часов Яр в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Южная освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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