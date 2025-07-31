https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032509709.html

Российские войска освободили Часов Яр

Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025

Российские войска освободили Часов Яр

Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:09:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра. 2025-07-31T08:09 true PT3M03S

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