https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032508995.html
Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Российские войска освободили Часов Яр
Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:59:00+03:00
2025-07-31T07:59:00+03:00
2025-07-31T08:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Безопасность
Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр в ДНР