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Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 31.07.2025 (обновлено: 08:08 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032508995.html
Российские войска освободили Часов Яр
Российские войска освободили Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Российские войска освободили Часов Яр
Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:59:00+03:00
2025-07-31T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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часов яр, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Безопасность
Российские войска освободили Часов Яр

Российские войска освободили Часов Яр в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Часов Яр — город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияБезопасность
 
 
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