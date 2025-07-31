ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата
ВСУ выпускают около 15 дронов на одного солдата ВС России, многие не взрываются
Боец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ выпускают в среднем около 15 дронов на одного солдата ВС РФ, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст".
"FPV - дронов очень много, на одного человека примерно подсчитывается около 15 дронов. Очень много они разрываются", - сказал "Куст".
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По его словам, множество дронов ВСУ при падении не взрываются, оставаясь в земле и продолжая гудеть. Помимо этого, уничтожить дрон в небе очень сложно. Попасть в дрон с помощью оптического прицела сложно из-за высоты полета аппарата, и оператор дрона будет набирать высоту, если поймет, что по аппарату ведут огонь.
Как рассказал боец, боевики ВСУ посылают на передовую группы дронов, так как не сражаются в стрелковом бою из-за отсутствия умений.
"Очень боятся они (ВСУ -ред.) контакта. Они контакт вообще не вывозят. Они вывозят только птицами (дроны - ред.). Птицы летают. Они ими хорошо управляют, а в контакте они не могут", - сказал "Куст".
Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.
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