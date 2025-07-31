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ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032499541.html
ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата
ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата
Боевики ВСУ выпускают в среднем около 15 дронов на одного солдата ВС РФ, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:39:00+03:00
2025-07-31T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ выпускают в среднем около 15 дронов на одного солдата ВС РФ, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст". "FPV - дронов очень много, на одного человека примерно подсчитывается около 15 дронов. Очень много они разрываются", - сказал "Куст". По его словам, множество дронов ВСУ при падении не взрываются, оставаясь в земле и продолжая гудеть. Помимо этого, уничтожить дрон в небе очень сложно. Попасть в дрон с помощью оптического прицела сложно из-за высоты полета аппарата, и оператор дрона будет набирать высоту, если поймет, что по аппарату ведут огонь. Как рассказал боец, боевики ВСУ посылают на передовую группы дронов, так как не сражаются в стрелковом бою из-за отсутствия умений. "Очень боятся они (ВСУ -ред.) контакта. Они контакт вообще не вывозят. Они вывозят только птицами (дроны - ред.). Птицы летают. Они ими хорошо управляют, а в контакте они не могут", - сказал "Куст". Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.
https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008798063.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ выпускают около 15 дронов на одного российского солдата

ВСУ выпускают около 15 дронов на одного солдата ВС России, многие не взрываются

© РИА Новости / Мария МарикянБоец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ
Боец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ выпускают в среднем около 15 дронов на одного солдата ВС РФ, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Куст".
"FPV - дронов очень много, на одного человека примерно подсчитывается около 15 дронов. Очень много они разрываются", - сказал "Куст".
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По его словам, множество дронов ВСУ при падении не взрываются, оставаясь в земле и продолжая гудеть. Помимо этого, уничтожить дрон в небе очень сложно. Попасть в дрон с помощью оптического прицела сложно из-за высоты полета аппарата, и оператор дрона будет набирать высоту, если поймет, что по аппарату ведут огонь.
Как рассказал боец, боевики ВСУ посылают на передовую группы дронов, так как не сражаются в стрелковом бою из-за отсутствия умений.
"Очень боятся они (ВСУ -ред.) контакта. Они контакт вообще не вывозят. Они вывозят только птицами (дроны - ред.). Птицы летают. Они ими хорошо управляют, а в контакте они не могут", - сказал "Куст".
Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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