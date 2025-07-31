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ВСУ использовали наемников в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025
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05:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498951.html
ВСУ использовали наемников в Запорожской области
ВСУ использовали наемников в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ использовали наемников в Запорожской области
Командование ВСУ использовало иностранных наемников для обороны Темировки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:21:00+03:00
2025-07-31T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ использовало иностранных наемников для обороны Темировки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Север". "По радиоперехватам и мобилизованные (ВСУ- ред.) были, и нацистские подразделения, а также наемники", - сказал "Север". По его словам, одной из основных целей для солдат ВС РФ была боевая машина пехоты США Bradley. Как рассказал боец, освобождение населенного пункта происходило ночью, с использованием антидронового пончо. бойцы шли группами по два-три человека, "Штурмовые группы вели, в основном, ночью с использованием антидроновых одеял, пончо мелкими группами по 2-3 человека. С рассветом начинали штурмовые действия на объект атаки, тем самым создавали эффект неожиданности", - рассказал "Север". По его словам, населенный пункт Темировка был очень сильно укреплен со стороны ВСУ с помощью противотанковых рвов и колючей проволоки. Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ использовали наемников в Запорожской области

ВСУ использовали наемников для обороны Темировки в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ использовало иностранных наемников для обороны Темировки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Север".
"По радиоперехватам и мобилизованные (ВСУ- ред.) были, и нацистские подразделения, а также наемники", - сказал "Север".
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В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
По его словам, одной из основных целей для солдат ВС РФ была боевая машина пехоты США Bradley.
Как рассказал боец, освобождение населенного пункта происходило ночью, с использованием антидронового пончо. бойцы шли группами по два-три человека,
«
"Штурмовые группы вели, в основном, ночью с использованием антидроновых одеял, пончо мелкими группами по 2-3 человека. С рассветом начинали штурмовые действия на объект атаки, тем самым создавали эффект неожиданности", - рассказал "Север".
По его словам, населенный пункт Темировка был очень сильно укреплен со стороны ВСУ с помощью противотанковых рвов и колючей проволоки.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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