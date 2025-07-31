https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498951.html

ВСУ использовали наемников в Запорожской области

ВСУ использовали наемников в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ использовали наемников в Запорожской области

Командование ВСУ использовало иностранных наемников для обороны Темировки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток"... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:21:00+03:00

2025-07-31T05:21:00+03:00

2025-07-31T05:21:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Командование ВСУ использовало иностранных наемников для обороны Темировки в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Север". "По радиоперехватам и мобилизованные (ВСУ- ред.) были, и нацистские подразделения, а также наемники", - сказал "Север". По его словам, одной из основных целей для солдат ВС РФ была боевая машина пехоты США Bradley. Как рассказал боец, освобождение населенного пункта происходило ночью, с использованием антидронового пончо. бойцы шли группами по два-три человека, "Штурмовые группы вели, в основном, ночью с использованием антидроновых одеял, пончо мелкими группами по 2-3 человека. С рассветом начинали штурмовые действия на объект атаки, тем самым создавали эффект неожиданности", - рассказал "Север". По его словам, населенный пункт Темировка был очень сильно укреплен со стороны ВСУ с помощью противотанковых рвов и колючей проволоки. Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Во вторник ведомство показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над населенным пунктом.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность