https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498497.html

Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025

Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:13:00+03:00

2025-07-31T05:13:00+03:00

2025-07-31T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в МО РФ, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций. "Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Зверь".

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины