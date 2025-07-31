Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498497.html
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:13:00+03:00
2025-07-31T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790323189_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_f6737ab44d26438dd34506b6b4098d7a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в МО РФ, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций. "Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Зверь".
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790323189_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5a353a129e40c4726f45d7d1f814fb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области

Расчет гаубицы Мста-Б уничтожил комплекс РЭБ ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в Луганской области
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы Мста-Б в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сообщили в военном ведомстве.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Как отметили в МО РФ, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций.
"Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Зверь".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала