https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498497.html
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.07.2025
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:13:00+03:00
2025-07-31T05:13:00+03:00
2025-07-31T05:13:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в МО РФ, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций. "Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Зверь".
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили комплекс РЭБ ВСУ в Запорожской области
Расчет гаубицы Мста-Б уничтожил комплекс РЭБ ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в МО РФ, расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций.
"Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Зверь".