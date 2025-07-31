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ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498322.html
ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР
ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР
Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:11:00+03:00
2025-07-31T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населённых пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что при штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность. Аналогичным образом был освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте со штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад. Сообщается, что в ходе боя российские военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наёмников. Уточняется также, что освобождение населённых пунктов позволило продвинуться к рубежам на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего наступления.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

Бойцы Центра рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населённых пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Отмечается, что при штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность. Аналогичным образом был освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте со штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад.
Сообщается, что в ходе боя российские военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наёмников.
Уточняется также, что освобождение населённых пунктов позволило продвинуться к рубежам на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего наступления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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