https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498322.html

ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР

Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:11:00+03:00

2025-07-31T05:11:00+03:00

2025-07-31T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населённых пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что при штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность. Аналогичным образом был освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте со штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад. Сообщается, что в ходе боя российские военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наёмников. Уточняется также, что освобождение населённых пунктов позволило продвинуться к рубежам на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего наступления.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия