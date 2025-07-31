ВС России рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР
Бойцы Центра рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские военные из группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения Коптево и Новоторецкого в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населённых пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность. Аналогичным образом был освобождено село Новоторецкое. Противник оказывал сопротивление, но при прямом контакте со штурмовиками предпочитал отступать. Однако, как только российские подразделения закреплялись на новых рубежах, ВСУ предпринимали контратаки с использованием техники. Эти попытки заканчивались провалом — бронетехнику сжигали, а противник откатывался назад.
Сообщается, что в ходе боя российские военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наёмников.
Уточняется также, что освобождение населённых пунктов позволило продвинуться к рубежам на красноармейском направлении, создав условия для дальнейшего наступления.
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