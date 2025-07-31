Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498151.html
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:10:00+03:00
2025-07-31T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_0:181:3139:1947_1920x0_80_0_0_82a2ea41f2889c8402ee302466ad473a.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек "Гиацинт-С" по полученным координатам. "Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия, зарядили его и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что благодаря уничтожения опорного пункта и взлетной площадки БПЛА подразделения ВСУ воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступление.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_498d4faf2d9b826696f3fa6c966733b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА

Расчеты пушек Гиацинт-С уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Уточняется, что разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек "Гиацинт-С" по полученным координатам.
"Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия, зарядили его и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что благодаря уничтожения опорного пункта и взлетной площадки БПЛА подразделения ВСУ воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступление.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала