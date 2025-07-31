https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498151.html

Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА

Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025

Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА

Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:10:00+03:00

2025-07-31T05:10:00+03:00

2025-07-31T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек "Гиацинт-С" по полученным координатам. "Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия, зарядили его и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что благодаря уничтожения опорного пункта и взлетной площадки БПЛА подразделения ВСУ воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступление.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины