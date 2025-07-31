https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032498151.html
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:10:00+03:00
2025-07-31T05:10:00+03:00
2025-07-31T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_0:181:3139:1947_1920x0_80_0_0_82a2ea41f2889c8402ee302466ad473a.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек "Гиацинт-С" по полученным координатам. "Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия, зарядили его и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что благодаря уничтожения опорного пункта и взлетной площадки БПЛА подразделения ВСУ воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступление.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189515_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_498d4faf2d9b826696f3fa6c966733b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА
Расчеты пушек Гиацинт-С уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям, наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и живой силе ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийские удары расчетами самоходных пушек "Гиацинт-С" по полученным координатам.
"Прибыв на позицию, артиллеристы выполнили наводку орудия, зарядили его и несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что благодаря уничтожения опорного пункта и взлетной площадки БПЛА подразделения ВСУ воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступление.