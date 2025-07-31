https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032497615.html
Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 31.07.2025
Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:06:00+03:00
2025-07-31T05:06:00+03:00
2025-07-31T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА противника на окраине населенного пункта", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета вывели боевую машину на огневую позицию, навели установку на цель и выполнили огневой удар на расстояние около 20 километров. Указывается, что ежедневное уничтожение расчетов БПЛА ВСУ существенно снижает боевую возможности противника, а российские штурмовые группы уверенно продвигаются вперед, освобождая территории от украинских формирований.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском
Расчет гаубицы "Мста-С" уничтожил расчет БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении