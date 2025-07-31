https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032497615.html

Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 31.07.2025

Артиллеристы группы "Центр" уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:06:00+03:00

2025-07-31T05:06:00+03:00

2025-07-31T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "На красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА противника на окраине населенного пункта", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета вывели боевую машину на огневую позицию, навели установку на цель и выполнили огневой удар на расстояние около 20 километров. Указывается, что ежедневное уничтожение расчетов БПЛА ВСУ существенно снижает боевую возможности противника, а российские штурмовые группы уверенно продвигаются вперед, освобождая территории от украинских формирований.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)