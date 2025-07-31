https://ria.ru/20250731/sotskontrakt-2032483247.html

СП предложила рассмотреть возможность соцконтракта для участников СВО

СП предложила рассмотреть возможность соцконтракта для участников СВО - РИА Новости, 31.07.2025

СП предложила рассмотреть возможность соцконтракта для участников СВО

Счетная палата РФ проверила результативность применения социального контракта в РФ в 2024 году и предложила до середины ноября проработать введение отдельного... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:19:00+03:00

2025-07-31T00:19:00+03:00

2025-07-31T00:19:00+03:00

общество

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила результативность применения социального контракта в РФ в 2024 году и предложила до середины ноября проработать введение отдельного направления соцконтракта - для участников СВО, снизив число соцконтрактов на преодоление трудной жизненной ситуации, таким образом, ресурсы будут перенаправлены на более эффективные направления, следует из материалов ведомства. Программа социального контракта - это государственная мера поддержки, направленная на повышение доходов малоимущих семей и граждан, чей доход не достигает прожиточного минимума, установленного в их регионе. Семья или лицо заключает с органами соцзащиты договор, которым предоставляется субсидия со строго определенной целью - например, получить работу или открыть бизнес. Также с помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Программа реализуется с 2013 года, на все регионы РФ она была распространена с 2021 года. Размер субсидии зависит от вида соцконтракта: например, на открытие бизнеса заявитель может получить до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей, на обучение - до 30 тысяч рублей. "По итогам аудита Счетная палата направила в Минтруд России ряд рекомендаций, в которых предлагается... снизить количество соцконтрактов на преодоление трудной жизненной ситуации и перенаправить ресурсы на более эффективные направления, в частности, на предоставление соцконтрактов участникам специальной военной операции", - говорится в материалах. Как уточняется в отчете, срок для проработки совместно с Фондом пенсионного и социального страхования РФ предлагается до 15 ноября 2025 года. Соответствующий федеральный закон разработан министерством и проходит процедуру доработки на площадке Аппарата правительства РФ, говорится в комментарии министерства, который прилагался в материалах. "Особого внимания требуют ветераны СВО... Специально для них планируется введение отдельного направления соцконтракта на открытие собственного дела. Чтобы поддержать предпринимательскую активность наших защитников, поддержка в размере до 350 тысяч рублей будет предоставляться без оценки нуждаемости. Получить ее смогут как сами ветераны, так и супруги участников СВО, если самим ветеранам установлена инвалидность I или II группы", - отмечает директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин, его слова приводятся в комментарии. В ходе анализа Счетная палата зафиксировала, что "наименее эффективными с точки зрения выхода из бедности являются соцконтракты на преодоление трудной жизненной ситуации". Так, в 2024 году на указанные цели израсходовано 1,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, при этом преодолеть порог бедности после окончания соцконтракта в целом по РФ удалось только 27,6% получателей соцконтракта, поясняется в отчете. "Данное направление ограничивается предоставлением финансовой помощи на решение текущих проблем гражданина и не предполагает активных действий с его стороны по изменению жизненной ситуации", - отмечается в отчете. При этом наиболее востребованными и результативными мероприятиями по соцконтракту остаются поиск работы и осуществление предпринимательской деятельности, на которые расходуется более 70% финансовых ресурсов, направляемых на соцконтракты, отмечается в отчете. В целом, Счетная палата вновь зафиксировала эффективность применения соцконтракта. "Счетная палата провела очередную проверку результатов реализации социальных контрактов и вновь подтвердила эффективность этой меры поддержки. По итогам 2024 года рост доходов зафиксирован у 75,1% граждан, реализовавших соцконтракт, а черту бедности преодолели 45,1% участников этого механизма", - отмечается в материалах. В прошлом году финансирование из федерального бюджета и бюджетов регионов РФ на основании соцконтракта направлено 38,3 миллиарда рублей, что ниже на 10,9% по сравнению с 2023 годом, в основном за счет средств федерального бюджета. Так, было заключено более 204,7 тысяч соцконтрактов, социальную помощь получили более 553 тысяч малоимущих граждан и членов их семей. При этом почти 59% соцконтрактов заключено с представителями семей с детьми.

https://ria.ru/20250730/stroitelstvo-2032247480.html

https://ria.ru/20250710/palata-2028248847.html

https://ria.ru/20250529/uchastnik--2019780582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, счетная палата рф