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Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 31.07.2025
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07:07 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/sotrudnichestvo-2032504887.html
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере
Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:07:00+03:00
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в мире
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сергей лавров
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Тема любых переговоров довольно обширная. Речь идет о взаимодействии с точки зрения развития торгово-экономических и политических отношений", – сказал Вершинин российским журналистам в ООН. Заместитель министра отметил, что странам "есть о чем поговорить, особенно сегодня", и МИД РФ готов развивать диалог с Дамаском, чтобы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032504531.html
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), сергей вершинин, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Сергей Вершинин, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Вершинин: главы МИД РФ и Сирии обсудят вопросы сотрудничества

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги России и Сирии
Флаги России и Сирии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Флаги России и Сирии. Архивное фото
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"Тема любых переговоров довольно обширная. Речь идет о взаимодействии с точки зрения развития торгово-экономических и политических отношений", – сказал Вершинин российским журналистам в ООН.
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
07:04
Заместитель министра отметил, что странам "есть о чем поговорить, особенно сегодня", и МИД РФ готов развивать диалог с Дамаском, чтобы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Вчера, 18:18
 
В миреРоссияСирияДамаск (город)Сергей ВершининМария ЗахароваСергей ЛавровООН
 
 
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