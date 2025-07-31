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Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере
Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:07:00+03:00
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Тема любых переговоров довольно обширная. Речь идет о взаимодействии с точки зрения развития торгово-экономических и политических отношений", – сказал Вершинин российским журналистам в ООН. Заместитель министра отметил, что странам "есть о чем поговорить, особенно сегодня", и МИД РФ готов развивать диалог с Дамаском, чтобы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.
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В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Сергей Вершинин, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере
Вершинин: главы МИД РФ и Сирии обсудят вопросы сотрудничества