https://ria.ru/20250731/sotrudnichestvo-2032504887.html

Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и Сирия обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере

Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:07:00+03:00

2025-07-31T07:07:00+03:00

2025-07-31T07:07:00+03:00

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ООН, 31 июл – РИА Новости. Вопросы сотрудничества в торгово-экономической области будут обсуждаться в ходе переговоров глав МИД РФ и Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Тема любых переговоров довольно обширная. Речь идет о взаимодействии с точки зрения развития торгово-экономических и политических отношений", – сказал Вершинин российским журналистам в ООН. Заместитель министра отметил, что странам "есть о чем поговорить, особенно сегодня", и МИД РФ готов развивать диалог с Дамаском, чтобы поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что 31 июля в Москве состоятся переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Сирии Сергеем Лавровым и Асаадом аш-Шибани.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032504531.html

https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html

россия

сирия

дамаск (город)

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в мире, россия, сирия, дамаск (город), сергей вершинин, мария захарова, сергей лавров, оон