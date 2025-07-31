https://ria.ru/20250731/soglashenie-2032680367.html

Россия и Лаос подписали договор о сотрудничестве в области санэпиднадзора

Россия и Лаос подписали договор о сотрудничестве в области санэпиднадзора - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и Лаос подписали договор о сотрудничестве в области санэпиднадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан подписали соглашение о... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:51:00+03:00

2025-07-31T17:51:00+03:00

2025-07-31T17:51:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики", - сказал ведущий в ходе церемонии обмена подписанными документами.

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, лаос, в мире