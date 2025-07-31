https://ria.ru/20250731/sochi-2032629078.html

В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли

В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли - РИА Новости, 31.07.2025

В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли

Объём доходов курортно-туристической отрасли в Сочи вырос более чем вдвое с 2015 года и достиг 77,3 миллиарда рублей, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:12:00+03:00

2025-07-31T15:12:00+03:00

2025-07-31T15:12:00+03:00

экономика

сочи

россия

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473868_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_9342fd4efbd39e91c2dcd8dad77f3732.jpg

СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Объём доходов курортно-туристической отрасли в Сочи вырос более чем вдвое с 2015 года и достиг 77,3 миллиарда рублей, сообщили в городской администрации. "В 2015 году объём доходов составлял 30,7 миллиарда рублей, а сегодня достигает 77,3 миллиарда рублей. Сочи — бесспорный лидер в регионе по объёму курортно-туристического комплекса, его доля в сфере услуг — около 56%", - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что на доходы от отрасли повлияли изменения, которые произошли за последнее десятилетие. Например, номерной фонд в Сочи вырос более чем в два раза: 997 объектов размещения работали в 2015 году, сегодня туристов ждут в 2400 отелях, пансионатах и санаториях, малых средствах размещения. Количество туристических объектов также увеличилось вдвое - с 112 до 246.

https://ria.ru/20250729/parom-2032159381.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сочи, россия, туризм