Рейтинг@Mail.ru
В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/sochi-2032629078.html
В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли
В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли - РИА Новости, 31.07.2025
В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли
Объём доходов курортно-туристической отрасли в Сочи вырос более чем вдвое с 2015 года и достиг 77,3 миллиарда рублей, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:12:00+03:00
2025-07-31T15:12:00+03:00
экономика
сочи
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473868_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_9342fd4efbd39e91c2dcd8dad77f3732.jpg
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Объём доходов курортно-туристической отрасли в Сочи вырос более чем вдвое с 2015 года и достиг 77,3 миллиарда рублей, сообщили в городской администрации. "В 2015 году объём доходов составлял 30,7 миллиарда рублей, а сегодня достигает 77,3 миллиарда рублей. Сочи — бесспорный лидер в регионе по объёму курортно-туристического комплекса, его доля в сфере услуг — около 56%", - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что на доходы от отрасли повлияли изменения, которые произошли за последнее десятилетие. Например, номерной фонд в Сочи вырос более чем в два раза: 997 объектов размещения работали в 2015 году, сегодня туристов ждут в 2400 отелях, пансионатах и санаториях, малых средствах размещения. Количество туристических объектов также увеличилось вдвое - с 112 до 246.
https://ria.ru/20250729/parom-2032159381.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029473868_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_675e8c82d01059138a0e438c435288ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сочи, россия, туризм
Экономика, Сочи, Россия, Туризм
В Сочи вдвое вырос объем доходов курортно-туристической отрасли

В Сочи объем доходов курортно-туристической отрасли достиг 77,3 млрд руб

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Пляж в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Объём доходов курортно-туристической отрасли в Сочи вырос более чем вдвое с 2015 года и достиг 77,3 миллиарда рублей, сообщили в городской администрации.
"В 2015 году объём доходов составлял 30,7 миллиарда рублей, а сегодня достигает 77,3 миллиарда рублей. Сочи — бесспорный лидер в регионе по объёму курортно-туристического комплекса, его доля в сфере услуг — около 56%", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что на доходы от отрасли повлияли изменения, которые произошли за последнее десятилетие. Например, номерной фонд в Сочи вырос более чем в два раза: 997 объектов размещения работали в 2015 году, сегодня туристов ждут в 2400 отелях, пансионатах и санаториях, малых средствах размещения. Количество туристических объектов также увеличилось вдвое - с 112 до 246.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты
29 июля, 16:25
 
ЭкономикаСочиРоссияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала