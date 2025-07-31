https://ria.ru/20250731/sochi-2032536674.html

Экс-мэру Сочи предъявили новое обвинение

Экс-мэру Сочи предъявили новое обвинение - РИА Новости, 31.07.2025

Экс-мэру Сочи предъявили новое обвинение

Бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому предъявили обвинение по трем эпизодам легализации преступно нажитого имущества, информацию РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:22:00+03:00

2025-07-31T11:22:00+03:00

2025-07-31T11:22:00+03:00

происшествия

россия

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краснодарский край

алексей копайгородский

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому предъявили обвинение по трем эпизодам легализации преступно нажитого имущества, информацию РИА Новости подтвердил его адвокат Константин Трапаидзе. "Да, обвинение предъявлено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Бывшему мэру вменены преступления по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Защитник уточнил, что супруге экс-мэра Янине Копайгородской обвинение по этой статье не предъявлено. По данным следствия, Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Экс-мэру также инкриминировали получение при посредничестве жены взятки от бизнесмена на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября 2024 года.

https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

россия

сочи

краснодарский край

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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский