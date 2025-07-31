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Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине - РИА Новости, 31.07.2025
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13:00 31.07.2025 (обновлено: 13:15 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/smi-2032571066.html
Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине
Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине - РИА Новости, 31.07.2025
Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине
Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник. "Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье. При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени". Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, кир стармер, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине

Independent: Трамп больше доверяет жене и ТВ при формировании позиции по Украине

© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник.
"Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Безумная сделка: довольный Трамп поможет России быстрее победить на Украине
29 июля, 08:00
При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени".
Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.
Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Все плохо": на Украине испугались заявления Трампа
29 июля, 06:32
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампКир СтармерСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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