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Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине

Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине - РИА Новости, 31.07.2025

Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:00:00+03:00

2025-07-31T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник. "Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье. При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени". Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2032061169.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, кир стармер, сергей лавров, нато, в мире