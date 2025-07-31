Independent: Трамп больше доверяет жене при формировании позиции по Украине
Independent: Трамп больше доверяет жене и ТВ при формировании позиции по Украине
© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в Газе и на Украине, пишет британское издание Independent со ссылкой на осведомленный источник.
"Президента (Трампа - ред.) подтолкнули к действиям (изменению своей позиции по конфликтам - ред.) два главных фактора: те же мрачные картины разрушений и смерти на экране его телевизора... и советы, возможно, его ближайшего, хотя и неофициального, советника - первой леди Меланьи Трамп", - говорится в статье.
При этом, как подчеркивает издание, Трамп не обращался за советом по вопросам конфликтов в Газе и на Украине к членам своего кабинета министров или администрации. В то же время анонимный чиновник администрации Трампа заявил, что президент принимает решения на основе того, что считает "наилучшей информацией, доступной ему в любой момент времени".
Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в понедельник обсудил ситуацию в секторе Газа - лидеры заявили, что война в полуэксклаве должна быть срочно прекращена, а угроза голода в нем устранена путем обеспечения необходимых объемов гумпомощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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