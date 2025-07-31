https://ria.ru/20250731/siriya-2032539799.html

Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны

Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны - РИА Новости, 31.07.2025

Сирия заинтересована в поддержке России при восстановлении единства страны

Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:35:00+03:00

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2025-07-31T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия заинтересована в том, чтобы Россия была рядом в процессе восстановления единства страны, заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани. "Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути", - сказал он в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как отметил аш-Шибани, сейчас власти Сирии работают над преодолением вызовов, связанных с последними событиями в стране и ситуацией в регионе. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250731/rossija-2032538136.html

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в мире, сирия, россия, сергей лавров