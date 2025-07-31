https://ria.ru/20250731/simonyan-2032707581.html

Новый роман Симоньян раскупили в Москве за десять минут

Новый роман Симоньян раскупили в Москве за десять минут - РИА Новости, 31.07.2025

Новый роман Симоньян раскупили в Москве за десять минут

Первую партию нового романа главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:44:00+03:00

2025-07-31T19:44:00+03:00

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культура

москва

маргарита симоньян

книги

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первую партию нового романа главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" раскупили в книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве за десять минут с начала продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ. "Тридцать первого июля новый роман журналиста, медиаменеджера Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" (издательство АСТ) начал поступать в книжные магазины страны. В частности, в Москве первая партия книг поступила в пять магазинов сети "Читай-город" (в ТЦ "Афимолл", "Авиапарк", "Европейский", "Метрополис", Columbus). По данным "Читай-города", все отгруженные книги раскупили за десять минут", — уточнили там. В издательстве добавили, что за первую неделю после публикации анонса о выходе книги предзаказ оформили почти десять тысяч человек, при том что стартовый тираж составил 45 тысяч экземпляров. Предыдущая работа автора — сборник рассказов "Водоворот" — разошлась 20-тысячным тиражом и продолжает допечатываться по запросам читателей, добавили в АСТ. Новый роман повествует о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана в полном соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.

https://ria.ru/20250728/simonyan-2031815944.html

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культура, москва, маргарита симоньян, книги