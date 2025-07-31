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Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис - РИА Новости, 31.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 31.07.2025 (обновлено: 10:49 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/simonyan-2032354261.html
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис - РИА Новости, 31.07.2025
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис
Маргарита Симоньян продолжает удивлять читателей. Недавно она представила сборник рассказов — разножанровых, ярких, многослойных и временами поразительно... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:00:00+03:00
2025-07-31T10:49:00+03:00
культура
маргарита симоньян
книги
культура-важное
что почитать
вгтрк
билл гейтс
илон маск
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Маргарита Симоньян продолжает удивлять читателей. Недавно она представила сборник рассказов — разножанровых, ярких, многослойных и временами поразительно точных. А 31 июля в продажу поступил ее новый роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра", раскрывающий неожиданные стороны авторского дара. "Стартовый тираж — 45 тысяч экземпляров. Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти десять тысяч человек", — отметили в издательстве АСТ. О том, что в книге интересного и пророческого, — в материале РИА Новости.Жанровая загадка и успешная формулаДаже сама Маргарита затрудняется с жанровым определением: она называет роман и сатирой, и антиутопией, и фантастическим произведением. Однако, как и всякое масштабное сочинение, он ускользает от однозначной классификации. Это современная книга с набором проверенных признаков успешного текста: захватывающим сюжетом, легким стилем и галереей выразительных образов — многие из них без труда узнаются, а значит, найдут отклик у широкой аудитории.Сюжет: комичный и тревожный цифровой апокалипсисСюжет одновременно комичен и тревожен. Учитель — апостол Иоанн — диктует юному ученику Прохору новое Откровение. Затем наступает апокалипсис, но цифровой. От сегодняшнего дня до него — около шестидесяти лет. Ядерная война кажется пустяком: люди не рождаются, а проектируются, выращиваются, синтезируются. Имплантация чипов обязательна. Все поклоняются образу свиньи — святой Гертруде, первой подопытной Илона Маска. И само божество здесь цифровое. Что сказать о таком будущем? Разве что одно: жги, Господи.Нарочитая гротескность и игровая структураСимоньян создает реальность, которую трудно принять. Над ней можно смеяться, в ее существование верится с трудом — она нарочито гротескна. Автор не стремится к достоверности, напротив, ей интереснее конструировать афористичный текст, игру смыслов, насыщенную аллюзиями и цитатами. В книгу встроены QR-коды, позволяющие читателю углубиться в контекст. Этот прием отсылает к бестселлеру "Ночное кино" Мариши Пессл: существует риск провалиться в воронку отсылок и скрытых слоев.Христос как ключ к разговору с массовым читателемПоявление в тексте самого Христа, просто и точно объясняющего суть вечной жизни ("Не будем же мы горевать о человеке, который ненадолго отошел от костра дровишек подкинуть") — едва ли не самая убедительная форма разговора с массовым читателем о важном. В такие моменты текст Симоньян напоминает проповедь в сельском храме: после службы батюшка просто и по-доброму объясняет прихожанам смысл евангельского чтения.Метамодернизм: за пределами постмодерна и фельетонаНовая книга — литература не постмодерна, а метамодерна. Простыми намеками на священные и литературные источники уже трудно кого-то удивить. Но и уход в жанр фельетона означал бы отказ от глубины. Это чревато тем, что роман так и останется сатирой на цифровую современность, не раскрыв своей главной идеи.И все же в какой-то момент возникает тревожное ощущение, что именно эти строки могут оказаться пророческими:— Ничего ты не понял, Прохор!— Да никто ничего не поймет! — закричал Прохор в отчаянии. — Никто и никогда!— Когда наступят последние времена, все все поймут, — устало сказал Учитель.Хочется верить, что до такого окончательного понимания нового романа еще далеко. А лучше — что у нас хватит разума осмыслить прочитанное и изменить поведение, чтобы сатира не обернулась предсказанием. Или не стала сухой хроникой будущего.С пророчествами такое случается.Пророки и искры надеждыРусская литература уже знала образ пророка. Пушкинский был наделен даром провидения. Пророк Лермонтова — изгнан обществом. А у Некрасова он проповедует жертвенную любовь, которая все преодолевает. Возможно, в новом романе Маргариты Симоньян читатель уловит именно эту интонацию — надежду на то, что в каждом из нас есть частичка божественного, способная устоять даже перед технократическим апокалипсисом.Об автореМаргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999-м освещала боевые действия в Чечне. В 2001-м, как собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону, находилась в зоне боевых действий в Абхазии, а в сентябре 2004-го вела репортажи из Беслана. В апреле 2005 года Маргарита Симоньян была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT). Телеканал вещает из Москвы более чем в 100 стран мира на английском, арабском и испанском языках. С 31 декабря 2013-го — главный редактор МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян удостоена многих национальных журналистских премий России, а также отмечена Государственными наградами Российской Федерации.Цитаты из книги:***"Добро пожаловать в последние времена, лучшие времена человечества! Парк культуры и отдыха носит не только рекреационную, но и просветительскую функцию: всякий, сюда входящий, должен безоговорочно осознать, что все религии трогательны, красивы, похожи одна на другую, а главное — смехотворны".***"В центре, над всеми пророками и богами, вознесется святая свинья — гигантская статуя прародительницы Гертруды, покрытая наноэпидермисом высшего сорта, в чьем полом чреве с первоклассной акустикой, обитом розовым бархатом с пятью тысячами койкомест повышенной комфортности, разместится кинозал, где после переселения человекоподобные смогут смотреть обязательные просветительские передачи — если, конечно, на просвещение хватит света".***"В 21-м веке наука научилась воскрешать мертвых. Сначала воскрешали тех, чьи родственники могли заплатить за это много денег. Потом правительства догадались воскрешать целые армии, чтобы пополнять свои войска. Потом из-за этого началась ядерная война, потом она закончилась, отменились правительства, отменились деньги, отменились родственники, и победившая Демократия, во избежание новых войн, приняла программу воскрешения всех когда-либо живших людей".***"Помните ли вы такого Илона Маска? "Как не помнить этого дегенерата!" — злобно подумает Гейтс, и тут произойдет что-то совсем уже фантасмагорическое — даже по меркам последних времен. К ужасу Билла Гейтса все наноплазмы Мыслильни выдадут его голос и этот дословный текст: — Как не помнить этого дегенерата!***"Гейтс просто замрет, от изумления не сообразив даже улыбнуться, — что кажется, произойдет с ним в первый раз не только в вечной, но и в невечной жизни.— Подождите… я же это не сказал! Я же только подумал!— Удивили мы вас, отец-основатель? — Временный Демократ театрально взмахнет руками, обнажив сразу оба дряблых, чуть загорелых локтя. — Это ментограф!От латинского ментис — мышление — и греческого графо — писать. Прибор, который читает мысли. Последнее изобретение человечества! Его придумал научный руководитель Района, весьма перспективное молодое светило, к тому же чрезвычайно атлетичное".***"— Ноги не промочил? — спросит Мадонна.— Мааам, — засмеется Христос. — Как ты себе предавляешь, чтобы в раю можно было промочить ноги?— Все равно, если вы… ты… впредь намерены ходить по воде, хорошо было бы хоть калоши где-нибудь раздобыть. С медицинской точки зрения, — поддержит Мадонну плотник.И не успеет он договорить, как перед Христом шлепнется пара отменных калош! Когда все отсмеются, плотник подойдет к Христу и тихо спросит то, что давно собирался, но как-то все было недосуг — то Страшный Суд, то конец света.— Гхм. А мы вообще теперь на ты или на вы?— Ну, прекращай, бать! — рассмеется Христос.— Дык вы теперь — Бог!— А ты когда-нибудь слышал, чтобы к Богу обращались на вы? С Господом все на ты, — справедливо заметит Христос".
https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176678.html
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маргарита симоньян, книги, культура-важное, что почитать, вгтрк, билл гейтс, илон маск, ростов-на-дону, краснодар, абхазия
Культура, Маргарита Симоньян, Книги, Культура-Важное, что почитать, ВГТРК, Билл Гейтс, Илон Маск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Абхазия
Жги, Господи: как Маргарита Симоньян предсказала цифровой апокалипсис

В продажу поступил роман Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра"

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Маргарита Симоньян продолжает удивлять читателей. Недавно она представила сборник рассказов — разножанровых, ярких, многослойных и временами поразительно точных. А 31 июля в продажу поступил ее новый роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра", раскрывающий неожиданные стороны авторского дара. "Стартовый тираж — 45 тысяч экземпляров. Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти десять тысяч человек", — отметили в издательстве АСТ. О том, что в книге интересного и пророческого, — в материале РИА Новости.
© Предоставлено издательством АСТНовый роман Маргариты Симоньян
Новый роман Маргариты Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Предоставлено издательством АСТ
Новый роман Маргариты Симоньян

Жанровая загадка и успешная формула

Даже сама Маргарита затрудняется с жанровым определением: она называет роман и сатирой, и антиутопией, и фантастическим произведением. Однако, как и всякое масштабное сочинение, он ускользает от однозначной классификации. Это современная книга с набором проверенных признаков успешного текста: захватывающим сюжетом, легким стилем и галереей выразительных образов — многие из них без труда узнаются, а значит, найдут отклик у широкой аудитории.

Сюжет: комичный и тревожный цифровой апокалипсис

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис
6 июля, 01:15
Сюжет одновременно комичен и тревожен. Учитель — апостол Иоанн — диктует юному ученику Прохору новое Откровение. Затем наступает апокалипсис, но цифровой. От сегодняшнего дня до него — около шестидесяти лет. Ядерная война кажется пустяком: люди не рождаются, а проектируются, выращиваются, синтезируются. Имплантация чипов обязательна. Все поклоняются образу свиньи — святой Гертруде, первой подопытной Илона Маска. И само божество здесь цифровое. Что сказать о таком будущем? Разве что одно: жги, Господи.

Нарочитая гротескность и игровая структура

Симоньян создает реальность, которую трудно принять. Над ней можно смеяться, в ее существование верится с трудом — она нарочито гротескна. Автор не стремится к достоверности, напротив, ей интереснее конструировать афористичный текст, игру смыслов, насыщенную аллюзиями и цитатами. В книгу встроены QR-коды, позволяющие читателю углубиться в контекст. Этот прием отсылает к бестселлеру "Ночное кино" Мариши Пессл: существует риск провалиться в воронку отсылок и скрытых слоев.

Христос как ключ к разговору с массовым читателем

Появление в тексте самого Христа, просто и точно объясняющего суть вечной жизни ("Не будем же мы горевать о человеке, который ненадолго отошел от костра дровишек подкинуть") — едва ли не самая убедительная форма разговора с массовым читателем о важном. В такие моменты текст Симоньян напоминает проповедь в сельском храме: после службы батюшка просто и по-доброму объясняет прихожанам смысл евангельского чтения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем
29 июня, 22:20

Метамодернизм: за пределами постмодерна и фельетона

Новая книга — литература не постмодерна, а метамодерна. Простыми намеками на священные и литературные источники уже трудно кого-то удивить. Но и уход в жанр фельетона означал бы отказ от глубины. Это чревато тем, что роман так и останется сатирой на цифровую современность, не раскрыв своей главной идеи.
И все же в какой-то момент возникает тревожное ощущение, что именно эти строки могут оказаться пророческими:
— Ничего ты не понял, Прохор!
— Да никто ничего не поймет! — закричал Прохор в отчаянии. — Никто и никогда!
— Когда наступят последние времена, все все поймут, — устало сказал Учитель.
Хочется верить, что до такого окончательного понимания нового романа еще далеко. А лучше — что у нас хватит разума осмыслить прочитанное и изменить поведение, чтобы сатира не обернулась предсказанием. Или не стала сухой хроникой будущего.
С пророчествами такое случается.

Пророки и искры надежды

Русская литература уже знала образ пророка. Пушкинский был наделен даром провидения. Пророк Лермонтова — изгнан обществом. А у Некрасова он проповедует жертвенную любовь, которая все преодолевает. Возможно, в новом романе Маргариты Симоньян читатель уловит именно эту интонацию — надежду на то, что в каждом из нас есть частичка божественного, способная устоять даже перед технократическим апокалипсисом.

Об авторе

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.
Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999-м освещала боевые действия в Чечне. В 2001-м, как собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону, находилась в зоне боевых действий в Абхазии, а в сентябре 2004-го вела репортажи из Беслана. В апреле 2005 года Маргарита Симоньян была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT). Телеканал вещает из Москвы более чем в 100 стран мира на английском, арабском и испанском языках. С 31 декабря 2013-го — главный редактор МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян удостоена многих национальных журналистских премий России, а также отмечена Государственными наградами Российской Федерации.
Цитаты из книги:
***
"Добро пожаловать в последние времена, лучшие времена человечества! Парк культуры и отдыха носит не только рекреационную, но и просветительскую функцию: всякий, сюда входящий, должен безоговорочно осознать, что все религии трогательны, красивы, похожи одна на другую, а главное — смехотворны".
***
"В центре, над всеми пророками и богами, вознесется святая свинья — гигантская статуя прародительницы Гертруды, покрытая наноэпидермисом высшего сорта, в чьем полом чреве с первоклассной акустикой, обитом розовым бархатом с пятью тысячами койкомест повышенной комфортности, разместится кинозал, где после переселения человекоподобные смогут смотреть обязательные просветительские передачи — если, конечно, на просвещение хватит света".
***
"В 21-м веке наука научилась воскрешать мертвых. Сначала воскрешали тех, чьи родственники могли заплатить за это много денег. Потом правительства догадались воскрешать целые армии, чтобы пополнять свои войска. Потом из-за этого началась ядерная война, потом она закончилась, отменились правительства, отменились деньги, отменились родственники, и победившая Демократия, во избежание новых войн, приняла программу воскрешения всех когда-либо живших людей".
***
"Помните ли вы такого Илона Маска? "Как не помнить этого дегенерата!" — злобно подумает Гейтс, и тут произойдет что-то совсем уже фантасмагорическое — даже по меркам последних времен. К ужасу Билла Гейтса все наноплазмы Мыслильни выдадут его голос и этот дословный текст: — Как не помнить этого дегенерата!
***
"Гейтс просто замрет, от изумления не сообразив даже улыбнуться, — что кажется, произойдет с ним в первый раз не только в вечной, но и в невечной жизни.
— Подождите… я же это не сказал! Я же только подумал!
— Удивили мы вас, отец-основатель? — Временный Демократ театрально взмахнет руками, обнажив сразу оба дряблых, чуть загорелых локтя. — Это ментограф!
От латинского ментис — мышление — и греческого графо — писать. Прибор, который читает мысли. Последнее изобретение человечества! Его придумал научный руководитель Района, весьма перспективное молодое светило, к тому же чрезвычайно атлетичное".
***
"— Ноги не промочил? — спросит Мадонна.
— Мааам, — засмеется Христос. — Как ты себе предавляешь, чтобы в раю можно было промочить ноги?
— Все равно, если вы… ты… впредь намерены ходить по воде, хорошо было бы хоть калоши где-нибудь раздобыть. С медицинской точки зрения, — поддержит Мадонну плотник.
И не успеет он договорить, как перед Христом шлепнется пара отменных калош! Когда все отсмеются, плотник подойдет к Христу и тихо спросит то, что давно собирался, но как-то все было недосуг — то Страшный Суд, то конец света.
— Гхм. А мы вообще теперь на ты или на вы?
— Ну, прекращай, бать! — рассмеется Христос.
— Дык вы теперь — Бог!
— А ты когда-нибудь слышал, чтобы к Богу обращались на вы? С Господом все на ты, — справедливо заметит Христос".
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Каким будет конец света: роман Маргариты Симоньян о том, что нас ждет
24 июля, 13:48
 
КультураМаргарита СимоньянКнигиКультура-Важноечто почитатьВГТРКБилл ГейтсИлон МаскРостов-на-ДонуКраснодарАбхазия
 
 
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