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Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/shturmovik-2032498667.html
Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки
Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки - РИА Новости, 31.07.2025
Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки
Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:15:00+03:00
2025-07-31T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Куст". "Они (ВСУ - ред.) все расслаблены. Автомат на предохранителе у них, без автомата ходят, оставляют его около дерева и проходят дальше по бунгало своим, в которых уже находимся мы. И они, не зная этого, не нашли своих сослуживцев, которые пытались зайти в этот бунгало. Заходят спокойно с фонариками, не предвещая беды. И мы застаем их врасплох", - сказал "Куст". Во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Ведомство также показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобожденной Темировкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки

Боевики ВСУ у Темировки в Запорожской области были расслаблены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Куст".
"Они (ВСУ - ред.) все расслаблены. Автомат на предохранителе у них, без автомата ходят, оставляют его около дерева и проходят дальше по бунгало своим, в которых уже находимся мы. И они, не зная этого, не нашли своих сослуживцев, которые пытались зайти в этот бунгало. Заходят спокойно с фонариками, не предвещая беды. И мы застаем их врасплох", - сказал "Куст".
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Ведомство также показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобожденной Темировкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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