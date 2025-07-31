Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки
Боевики ВСУ у Темировки в Запорожской области были расслаблены
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Куст".
"Они (ВСУ - ред.) все расслаблены. Автомат на предохранителе у них, без автомата ходят, оставляют его около дерева и проходят дальше по бунгало своим, в которых уже находимся мы. И они, не зная этого, не нашли своих сослуживцев, которые пытались зайти в этот бунгало. Заходят спокойно с фонариками, не предвещая беды. И мы застаем их врасплох", - сказал "Куст".
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Ведомство также показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобожденной Темировкой.
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