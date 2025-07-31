https://ria.ru/20250731/shturmovik-2032498667.html

Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки

Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки - РИА Новости, 31.07.2025

Штурмовик рассказал о поведении ВСУ около Темировки

Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:15:00+03:00

2025-07-31T05:15:00+03:00

2025-07-31T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ около Темировки в Запорожской области вели себя на поле боя расслабленно, спокойно оставляя и теряя свое оружие, рассказал РИА Новости штурмовик российской группировки войск "Восток" с позывным "Куст". "Они (ВСУ - ред.) все расслаблены. Автомат на предохранителе у них, без автомата ходят, оставляют его около дерева и проходят дальше по бунгало своим, в которых уже находимся мы. И они, не зная этого, не нашли своих сослуживцев, которые пытались зайти в этот бунгало. Заходят спокойно с фонариками, не предвещая беды. И мы застаем их врасплох", - сказал "Куст". Во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области. Ведомство также показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобожденной Темировкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)