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При обстреле Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:35 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/shebekino-2032722119.html
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
При обстреле Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
При обстреле Шебекино погиб мирный житель
Житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:35:00+03:00
2025-07-31T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате обстрела города погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в городе повреждены четыре частных домовладения, социальный объект, легковой автомобиль. Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела города погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в городе повреждены четыре частных домовладения, социальный объект, легковой автомобиль. Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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