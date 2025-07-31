https://ria.ru/20250731/shebekino-2032722119.html

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

При обстреле Шебекино погиб мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

Житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:35:00+03:00

2025-07-31T21:35:00+03:00

2025-07-31T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате обстрела города погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в городе повреждены четыре частных домовладения, социальный объект, легковой автомобиль. Кроме того, имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков