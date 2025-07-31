https://ria.ru/20250731/severo-kurilsk-2032503606.html

Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы

Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы - РИА Новости, 31.07.2025

Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы

Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:50:00+03:00

2025-07-31T06:50:00+03:00

2025-07-31T06:50:00+03:00

северо-курильск

камчатка

сахалинская область

александр овсянников

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона. "С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр. По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.

https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032347678.html

https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html

северо-курильск

камчатка

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, камчатка, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области