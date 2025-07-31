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Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы - РИА Новости, 31.07.2025
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06:50 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/severo-kurilsk-2032503606.html
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы - РИА Новости, 31.07.2025
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы
Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:50:00+03:00
2025-07-31T06:50:00+03:00
северо-курильск
камчатка
сахалинская область
александр овсянников
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона. "С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр. По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032347678.html
https://ria.ru/20250731/komissija-2032495104.html
северо-курильск
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северо-курильск, камчатка, сахалинская область, александр овсянников, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Камчатка, Сахалинская область, Александр Овсянников, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы

Водолазы проверят дно порта Северо-Курильска для принятия решения о работе

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
Вид на портовую часть Северо-Курильска - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр.
По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.
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Северо-КурильскКамчаткаСахалинская областьАлександр ОвсянниковЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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