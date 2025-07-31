Морской порт в Северо-Курильске обследуют водолазы
Водолазы проверят дно порта Северо-Курильска для принятия решения о работе
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь городВид на портовую часть Северо-Курильска
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город
Вид на портовую часть Северо-Курильска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл - РИА Новости. Обследование морского порта в Северо-Курильске водолазами будет произведено для принятия решения о возобновлении грузопассажирского сообщения, сообщил журналистам мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без света после землетрясения и цунами, он не работает, сообщали РИА Новости в четверг в оперативных службах региона.
"С утра четверга была проведена работа с профильными службами и организациями морского порта Северо-Курильска для осмотра причальных сооружений. В результате принято решение привлечь водолазные службы, чтобы понять рельеф дна порта для возобновления перевозки грузов и пассажиров морским сообщением. Водолазы приступят к работе, как только появится возможность", - рассказал мэр.
По информации Овсянникова, специалисты в настоящее время работают над восстановлением моста к местному полигону ТКО, чтобы начать вывоз мусора из города.