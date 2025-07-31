https://ria.ru/20250731/senator-2032730397.html

Сенатор оценил шансы десанта ВСУ высадиться в Херсонской области

Сенатор оценил шансы десанта ВСУ высадиться в Херсонской области - РИА Новости, 31.07.2025

Сенатор оценил шансы десанта ВСУ высадиться в Херсонской области

Попытки высадки десанта ВСУ на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос Херсонской области обречены, вариантов у противника несколько: либо РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:09:00+03:00

2025-07-31T23:09:00+03:00

2025-07-31T23:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

россия

игорь кастюкевич

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Попытки высадки десанта ВСУ на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос Херсонской области обречены, вариантов у противника несколько: либо кормить рыбу на дне, либо сдаться, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос. "Попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы у противника были и раньше. Но все они не увенчались успехом и обречены. Российская армия, добровольческие батальоны, наши бойцы крепче стали и сделают все, чтобы не дать противнику ни единого шанса. Вариантов у ВСУ несколько: кормить рыбу на дне или вызвать "Волгу" на частоте 149.200 и сдаться", - сказал Кастюкевич. Сенатор подчеркнул, что ситуация с Крынками ничему не научила киевские власти. "Противник использовал Крынки в качестве информационной утки, рассказывая всему миру о закреплении на левом берегу Херсонской области, где потери ВСУ исчисляются тысячами", - подчеркнул сенатор. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Сальдо в июле 2024 года заявил РИА Новости, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до 5 тысяч военных. При этом украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало тогда, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250731/spetsoperatsiya-2032499724.html

https://ria.ru/20250622/vsu-2024698754.html

https://ria.ru/20250701/saldo-2026432405.html

херсонская область

днепр (река)

россия

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херсонская область , днепр (река), россия, игорь кастюкевич, владимир сальдо, вооруженные силы украины