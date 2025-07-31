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Сенат США одобрил помощь Украине на 800 миллионов долларов

Сенат США одобрил помощь Украине на 800 миллионов долларов - РИА Новости, 31.07.2025

Сенат США одобрил помощь Украине на 800 миллионов долларов

Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:41:00+03:00

2025-07-31T23:41:00+03:00

2025-07-31T23:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов балтийским странам на цели "безопасности". "800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - говорится в заявлении. Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны. Комитет проголосовал за выделение 851,9 миллиарда долларов на 2026 год, которые в том числе будут направлены на "сдерживание России и Китая", отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

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