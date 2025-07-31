https://ria.ru/20250731/sel-2032664282.html

В Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя сходит новый сель

В Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя сходит новый сель - РИА Новости, 31.07.2025

В Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя сходит новый сель

Новый сель сходит в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за прошедшего в горах сильного дождя, ситуация находится под контролем властей,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:04:00+03:00

2025-07-31T17:04:00+03:00

2025-07-31T17:04:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Новый сель сходит в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за прошедшего в горах сильного дождя, ситуация находится под контролем властей, сообщила районная администрация. "Сегодня в результате дождя в г. Тырныауз сходит селевой поток. В связи с этим автомобильное движение в районе "Герхожан" остановлено. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Мы призываем вас оставаться дома и следить за обновлениями", - говорится в сообщении. Региональное МЧС сообщило, что движение перекрыто для обеспечения безопасности. "На месте находится оперативная группа МЧС России и бригады ГИБДД", - добавили в ведомстве. Вечером 21 июля в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел селевой поток, который повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", пострадавших нет, жилые дома не повредило. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли одну объездную дорогу. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. После расчистки наносов в районе схода селя по мосту на федеральной трассе открыли движение, но только для пешеходов и спецтранспорта. В среду, 30 июля, в районе моста открыли еще один временный проезд для всех видов автотранспорта. Восстановительные работы продолжаются, идет расчистка селепропускного лотка и дорог от селевых масс. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в районе Тырныауза в случае выпадения обильных осадков.

https://ria.ru/20250722/obezd-2030542414.html

тырныауз

эльбрусский район

россия

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Селевой поток в Кабардино-Балкарии Селевой поток в Кабардино-Балкарии 2025-07-31T17:04 true PT0M16S

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф