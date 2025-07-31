https://ria.ru/20250731/saratov-2032656361.html

Спасатели провели поиски кошки в доме в Саратове, где взорвался газ

Спасатели провели поиски кошки в доме в Саратове, где взорвался газ - РИА Новости, 31.07.2025

Спасатели провели поиски кошки в доме в Саратове, где взорвался газ

Спасатели не обнаружили кошку, которую якобы видели в разрушенном пятом подъезде многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:40:00+03:00

2025-07-31T16:40:00+03:00

2025-07-31T16:40:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Спасатели не обнаружили кошку, которую якобы видели в разрушенном пятом подъезде многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, для животного оставили еду и воду, открыли все двери, чтобы оно могло самостоятельно выйти, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Telegram-канал Mash ранее сообщил со ссылкой на жительницу дома, где взорвался газ 25 июля, что ее кошка почти неделю сидит на одном из балконов обрушившегося подъезда без воды и еды. "Вчера мероприятия, направленные на поиск этой кошки, проводились силами спасателей. Кошка не обнаружена. Убедились, что все двери открыты, она может выйти... Даже корм разложили и поставили воду на шестом этаже... Но визуально спасатели ее не видели, по этажу ходили, но, может быть, она ушла в сторону завалов... Кошка освобождена потенциально путем открытия всех дверей. Это происходило еще в процессе поиска людей, еда разложена, ну а дальше: захочет - выйдет. Она умное животное. Если она там есть, она сама оттуда выйдет", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что спасатели при разборе завалов эвакуировали всех животных, которых видели, а если какие-то животные остались, то им оставили открытыми двери, и они могут выйти в любой момент. "Отправлять живого человека, у которого есть семья и дети, по окончании аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ наверх считаем нецелесообразным и излишне опасным для людей", - добавил собеседник агентства. МЧС России 25 июля сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове на улице Блинова, 2. Погибли семь человек, включая ребенка, за помощью к медикам обратились более 15 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По словам губернатора Романа Бусаргина, жители из разрушенного пятого подъезда получат выплаты на покупку нового жилья.

https://realty.ria.ru/20250729/saratov-2032101481.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове