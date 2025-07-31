https://ria.ru/20250731/saratov-2032634027.html
В Саратове экс-замначальника главка МВД осудили за мошенничество
В Саратове экс-замначальника главка МВД осудили за мошенничество - РИА Новости, 31.07.2025
В Саратове экс-замначальника главка МВД осудили за мошенничество
Октябрьский районный суд Саратова приговорил бывшего заместителя начальника регионального главка МВД Николая Межуева к 8 годам лишения свободы по делу о... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:30:00+03:00
2025-07-31T15:30:00+03:00
2025-07-31T15:40:00+03:00
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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова приговорил бывшего заместителя начальника регионального главка МВД Николая Межуева к 8 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и превышении полномочий на посту директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, его предполагаемые подельники получили от 4 до 7 лет заключения, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в полиции сообщили, что фигурант – по информации источника РИА Новости в силовых структурах, это Николай Межуев - с 2017 по 2022 годы, являясь руководителем филиала паспортно-визового сервиса и используя служебное положение, направлял обратившихся в филиал иностранцев для получения платных услуг в сфере миграции в другую автономную некоммерческую организацию. По данным Октябрьского районного суда Саратова, по делу Межуева также проходили Наталия Панова и Николай Дегтяренко. "Межуеву дали 8 лет колонии общего режима с лишением звания полковника. Дегтяренко дали 7 лет общего режима с лишением звания полковника. Пановой дали 4 года общего режима с отсрочкой, поскольку у нее малолетний ребенок - до исполнения ему 14 лет", - сказал собеседник агентства. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что в зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), части 1 статьи 286 "Превышение должностных полномочий", части 5 статьи 33 - части 1 статьи 286 УК РФ "Пособничество в превышении должностных полномочий". Суд установил, что с 2017 по 2022 годы директор филиала унитарного предприятия, созданного при МВД РФ для оказания миграционных услуг, вместе со знакомым организовали автономную некоммерческую организацию, которая размещалась в здании предприятия и оказывала аналогичные платные услуги иностранцам. Также установлено, что подсудимый создал преступную группу с тремя соучастниками и с февраля 2020 года по июнь 2022 года они путем обмана похитили у 15 иностранцев от 40 до 160 тысяч рублей за оказание фактически бесплатных миграционных услуг. В прокуратуре добавили, что в отношении еще одной участницы группы дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Межуев является полковником внутренней службы в отставке, до 2010 года занимал пост заместителя начальника главного управления внутренних дел по Саратовской области, до ареста занимал пост председателя областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
https://ria.ru/20250731/minoborony-2032592585.html
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Происшествия, Россия, Саратов
В Саратове экс-замначальника главка МВД осудили за мошенничество
В Саратове экс-замначальника главка МВД приговорили к восьми годам
САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Саратова приговорил бывшего заместителя начальника регионального главка МВД Николая Межуева к 8 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и превышении полномочий на посту директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России, его предполагаемые подельники получили от 4 до 7 лет заключения, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в полиции сообщили, что фигурант – по информации источника РИА Новости в силовых структурах, это Николай Межуев - с 2017 по 2022 годы, являясь руководителем филиала паспортно-визового сервиса и используя служебное положение, направлял обратившихся в филиал иностранцев для получения платных услуг в сфере миграции в другую автономную некоммерческую организацию. По данным Октябрьского районного суда Саратова
, по делу Межуева также проходили Наталия Панова и Николай Дегтяренко.
"Межуеву дали 8 лет колонии общего режима с лишением звания полковника. Дегтяренко дали 7 лет общего режима с лишением звания полковника. Пановой дали 4 года общего режима с отсрочкой, поскольку у нее малолетний ребенок - до исполнения ему 14 лет", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура области в Telegram-канале
уточняет, что в зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество), части 1 статьи 286 "Превышение должностных полномочий", части 5 статьи 33 - части 1 статьи 286 УК РФ "Пособничество в превышении должностных полномочий".
Суд установил, что с 2017 по 2022 годы директор филиала унитарного предприятия, созданного при МВД РФ для оказания миграционных услуг, вместе со знакомым организовали автономную некоммерческую организацию, которая размещалась в здании предприятия и оказывала аналогичные платные услуги иностранцам. Также установлено, что подсудимый создал преступную группу с тремя соучастниками и с февраля 2020 года по июнь 2022 года они путем обмана похитили у 15 иностранцев от 40 до 160 тысяч рублей за оказание фактически бесплатных миграционных услуг.
В прокуратуре добавили, что в отношении еще одной участницы группы дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Межуев является полковником внутренней службы в отставке, до 2010 года занимал пост заместителя начальника главного управления внутренних дел по Саратовской области
, до ареста занимал пост председателя областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.