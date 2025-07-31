https://ria.ru/20250731/saratov-2032503081.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:44:00+03:00
2025-07-31T06:44:00+03:00
2025-07-31T06:44:00+03:00
саратов
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
https://ria.ru/20250731/volgograd-2032502727.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов