https://ria.ru/20250731/sandu-2032733688.html

Санду готовит военную провокацию против Приднестровья, считает эксперт

Санду готовит военную провокацию против Приднестровья, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025

Санду готовит военную провокацию против Приднестровья, считает эксперт

Президент Молдавии Майя Санду может готовить военную провокацию против Приднестровья, которая позволит ей перенести выборы, заявила РИА Новости доктор... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:40:00+03:00

2025-07-31T23:40:00+03:00

2025-07-31T23:40:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может готовить военную провокацию против Приднестровья, которая позволит ей перенести выборы, заявила РИА Новости доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее Санду в интервью изданию Newsmaker заявила, что от российской армии в Приднестровской Молдавской Республике возможно избавиться мирным путем. "Рассматривая заявление Майи Санду о необходимости избавиться от миротворцев на Днестре, нужно принимать во внимание международный и местный контекст ситуации. Возможные военные действия в Приднестровье выгодны руководству Молдовы и лично президенту Майе Санду. Это страшно предполагать, но тем не менее, любая военная провокация позволит объявить в Молдове военное положение и перенести выборы, тем самым продлить полномочия действующей власти. Тем более, что такой успешный опыт есть у партнера по евроинтеграции – Украины", - сказала Бобкова. Эксперт обратила внимание, что сейчас Молдавию накачивают оружием, постоянно проходят военные учения, в том числе недалеко от границ Приднестровья. По ее словам, у руководства Молдавии регулярно проходят обсуждения с международными партнерами "вопросов безопасности". "Военные действия сейчас становятся как никогда реальными. Мы видим активную заинтересованность Евросоюза в войне. Молдова, не являясь членом НАТО, может ввести военные действия против Приднестровья и тем самым против России, формально не втягивая Североатлантический альянс в конфликт", - отметила Бобкова. Эксперт также добавила, что в Молдавии происходит беспрецедентное давление на оппозицию, полностью нарушено равновесие ветвей власти, принимаются антиконституционные решения, нарушаются права человека. Она предположила, что для удержания власти команда Санду будет предпринимать отчаянные и крайние меры вплоть до кровавых провокаций и вооруженных столкновений. "Война сегодня пугает и вызывает большое беспокойство и страх подавляющего большинства населения и Молдовы, и Приднестровья. И конечно война сейчас выступает не только "страшилкой", не только фоном для переключения внимания общества, а реальной угрозой, у которой есть слишком много заинтересованных сторон", - заключила Бобкова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032628786.html

https://ria.ru/20250717/rossija-2029750820.html

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, евгения гуцул, нато