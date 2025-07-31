https://ria.ru/20250731/samolet-2032589083.html

В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 31.07.2025

В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:08:00+03:00

2025-07-31T14:08:00+03:00

2025-07-31T14:08:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

оренбургская область

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происшествия

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УФА, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 30 июля во время выполнения учебного полета на легкомоторном самолете произошла техническая неисправность в работе двигателя, в результате чего самолет экстренно приземлился в поле на территории Бугурусланского района. Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета", - говорится в релизе. Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250726/samolet-2031548846.html

оренбургская область

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следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, россия, бугурусланский район, происшествия