https://ria.ru/20250731/samolet-2032589083.html
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 31.07.2025
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:08:00+03:00
2025-07-31T14:08:00+03:00
2025-07-31T14:08:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
россия
бугурусланский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863321107_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_200d377e2b80c33fc1264a50cd37504b.jpg
УФА, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 30 июля во время выполнения учебного полета на легкомоторном самолете произошла техническая неисправность в работе двигателя, в результате чего самолет экстренно приземлился в поле на территории Бугурусланского района. Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета", - говорится в релизе. Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031548846.html
оренбургская область
россия
бугурусланский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863321107_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_29a986c8e1a885d6ff91da1e978b1219.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, россия, бугурусланский район, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область, Россия, Бугурусланский район, Происшествия
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
Легкомоторный самолет экстренно сел в поле в Оренбуржье, пострадавших нет