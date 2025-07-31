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В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 31.07.2025
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14:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/samolet-2032589083.html
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку - РИА Новости, 31.07.2025
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку
Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:08:00+03:00
2025-07-31T14:08:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
россия
бугурусланский район
происшествия
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 30 июля во время выполнения учебного полета на легкомоторном самолете произошла техническая неисправность в работе двигателя, в результате чего самолет экстренно приземлился в поле на территории Бугурусланского района. Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета", - говорится в релизе. Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031548846.html
оренбургская область
россия
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следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, россия, бугурусланский район, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Оренбургская область, Россия, Бугурусланский район, Происшествия
В Оренбургской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку

Легкомоторный самолет экстренно сел в поле в Оренбуржье, пострадавших нет

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Легкомоторный самолет. Архивное фото
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УФА, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт во время учебного полёта из-за неисправности двигателя экстренно приземлился в поле в Оренбургской области, никто не пострадал, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Вечером 30 июля во время выполнения учебного полета на легкомоторном самолете произошла техническая неисправность в работе двигателя, в результате чего самолет экстренно приземлился в поле на территории Бугурусланского района. Пострадавших нет, имеется незначительное внешнее повреждение самолета", - говорится в релизе.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьРоссияБугурусланский районПроисшествия
 
 
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