https://ria.ru/20250731/samokaty-2032639666.html

В России сократилось число аварий с электросамокатами

В России сократилось число аварий с электросамокатами - РИА Новости, 31.07.2025

В России сократилось число аварий с электросамокатами

Количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом полугодии 2025 года снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом полугодии 2025 года снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, такие данные приводятся в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России и подтверждаются ключевыми игроками рынка "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент". "По сравнению с первым полугодием 2024 года зафиксировано снижение на 20% количества ДТП с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, а также на 20,3% числа раненных в данных ДТП, однако число погибших увеличилось на 9,5%", - говорится в обзоре Научного центра БДД МВД. "Тенденция по снижению числа аварийности подтверждается ключевыми игроками Яндекс Go, Whoosh и МТС Юрент", - сказано в совместном релизе операторов. Так, число происшествий в сервисах на 100 тысяч поездок за аналогичный период сократилось более чем на треть. Основными причинами ДТП с самокатами сервисы назвали недостаток инфраструктуры и нарушение правил. Большинство инцидентов случается на стыке автомобильной и пешей инфраструктуры, когда пользователи электросамокатов и другие участники дорожного движения двигаются в одном потоке с разной скоростью. Также снижается количество нарушений, которые приводят к ДТП - пользователи стали реже неспешиваться на пешеходном переходе, ездить вдвоем и передавать доступ к аренде детям и подросткам. Например, за полгода количество ДТП на элетросамокатах с участием детей в России снизилось более чем в половину. "В отчете МВД мы наблюдаем снижение доли ДТП с арендными самокатами на 10% по сравнению с частными. Операторы внедрили рекордное количество мер, начиная от штрафов и обязательной верификации, заканчивая технологиями безопасности - результаты уже отражаются в статистике. Это наглядно демонстрирует "управляемость" безопасности в отношении прокатных СИМ. При этом частные СИМ, на которых приходится почти половина ДТП, все еще остаются в серой зоне регулирования", - прокомментировала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она отметила, что реальная статистика происшествий на частных СИМ неизвестна - поездки не фиксируются ни в одном приложении, на самокатах не действуют ограничения скорости и штрафы за нарушения. "Это создает опасность как для самих владельцев частных СИМ, так и для других участников дорожного движения. Поэтому те города, которые будут выбирать стратегию запрета кикшеринга, рискуют столкнуться с еще большей проблемой в виде частников", - добавила Эрдман.

https://ria.ru/20250710/elektrosamokaty-2028251048.html

https://ria.ru/20250715/samokaty-2029329453.html

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