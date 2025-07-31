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В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома - РИА Новости, 31.07.2025
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14:46 31.07.2025 (обновлено: 15:03 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/samara-2032615948.html
В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома
В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома - РИА Новости, 31.07.2025
В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома
Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:46:00+03:00
2025-07-31T15:03:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района. В региональном ГУМЧС России сообщали, что 29 июля в 22.51 мск получили данные о пожаре в шести жилых самовольных постройках в жилом районе Яицкое на улице Каширской. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали 30 июля. "Данные постройки выполнены из досок, щитов, картона и других строительных материалов и использовались лицами цыганской национальности. Указанные дома не были зарегистрированы. На момент возникновения пожара в данных постройках никто не проживал", - сообщили РИА Новости в администрации Волжского района. Власти отметили, что администрации городских и сельских поселений регулярно ведут работу по сносу бесхозных самовольных построек.
https://ria.ru/20250731/pozhar--2032596050.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

Под Самарой сгорели незарегистрированные дома из досок и картона

© МЧС Самарской области/TelegramВозгорание домов из досок и картона в Волжском районе Самарской области
Возгорание домов из досок и картона в Волжском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© МЧС Самарской области/Telegram
Возгорание домов из досок и картона в Волжском районе Самарской области
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.
В региональном ГУМЧС России сообщали, что 29 июля в 22.51 мск получили данные о пожаре в шести жилых самовольных постройках в жилом районе Яицкое на улице Каширской. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали 30 июля.
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"Данные постройки выполнены из досок, щитов, картона и других строительных материалов и использовались лицами цыганской национальности. Указанные дома не были зарегистрированы. На момент возникновения пожара в данных постройках никто не проживал", - сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.
Власти отметили, что администрации городских и сельских поселений регулярно ведут работу по сносу бесхозных самовольных построек.
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