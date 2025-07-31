https://ria.ru/20250731/samara-2032615948.html

В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома - РИА Новости, 31.07.2025

В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:46:00+03:00

2025-07-31T14:46:00+03:00

2025-07-31T15:03:00+03:00

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района. В региональном ГУМЧС России сообщали, что 29 июля в 22.51 мск получили данные о пожаре в шести жилых самовольных постройках в жилом районе Яицкое на улице Каширской. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали 30 июля. "Данные постройки выполнены из досок, щитов, картона и других строительных материалов и использовались лицами цыганской национальности. Указанные дома не были зарегистрированы. На момент возникновения пожара в данных постройках никто не проживал", - сообщили РИА Новости в администрации Волжского района. Власти отметили, что администрации городских и сельских поселений регулярно ведут работу по сносу бесхозных самовольных построек.

https://ria.ru/20250731/pozhar--2032596050.html

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самара

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происшествия, самара, самарская область