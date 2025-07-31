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Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
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16:48 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/saldo-2032658515.html
Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП
Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал решение Киева восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:48:00+03:00
2025-07-31T16:48:00+03:00
херсонская область
киев
владимир зеленский
владимир сальдо
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал решение Киева восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "суверенитетом по-украински". Ранее в четверг украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал закон. Затем, согласно базе данных Верховной рады, его подписал и Владимир Зеленский. "Верховная рада снова "взяла суверенное решение" — откатила назад закон об усилении контроля над НАБУ и САП. Вот так выглядит настоящий суверенитет по-украински: голосуем, как сказали в ОП (офис президента – ред.). А потом отменяем — как велели в Брюсселе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, еще недавно по прямому приказу офиса Зеленского депутаты дружно голосовали за ограничение "независимости" антикоррупционных структур. "А теперь — резкий разворот. Европа пригрозила лишить подачек... и все, "незалежность" срочно вернули", - подчеркнул губернатор. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250731/rada-2032589200.html
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херсонская область , киев, владимир зеленский, владимир сальдо, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
Херсонская область , Киев, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП

Сальдо назвал восстановление независимости НАБУ и САП суверенитетом по-украински

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал решение Киева восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "суверенитетом по-украински".
Ранее в четверг украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал закон. Затем, согласно базе данных Верховной рады, его подписал и Владимир Зеленский.
Дмитрий Костюк - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ
Вчера, 14:08
"Верховная рада снова "взяла суверенное решение" — откатила назад закон об усилении контроля над НАБУ и САП. Вот так выглядит настоящий суверенитет по-украински: голосуем, как сказали в ОП (офис президента – ред.). А потом отменяем — как велели в Брюсселе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, еще недавно по прямому приказу офиса Зеленского депутаты дружно голосовали за ограничение "независимости" антикоррупционных структур. "А теперь — резкий разворот. Европа пригрозила лишить подачек... и все, "незалежность" срочно вернули", - подчеркнул губернатор.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Зеленский вернул Украину под внешнее управление, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 15:30
 
Херсонская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир СальдоРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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