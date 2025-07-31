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Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор - РИА Новости, 31.07.2025
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16:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossiya-2032648317.html
Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор
Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор - РИА Новости, 31.07.2025
Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор
Президенту Молдавии Майе Санду нужна Россия в образе врага, чтобы она могла под предлогом российского влияния оправдать репрессии против оппозиции и молдавских... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:21:00+03:00
2025-07-31T16:21:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду нужна Россия в образе врага, чтобы она могла под предлогом российского влияния оправдать репрессии против оппозиции и молдавских граждан, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Санду в среду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Санду нужно найти образ врага, чтобы оправдать репрессии против оппозиции и простых граждан. Я уверен — чем ближе к выборам, тем чаще мы будем слышать про "руку Москвы". Особенно от тех, кто буквально управляется "рукой Брюсселя", - заявил Шор. Он напомнил, что Санду с 2023 года твердит о том, что Россия якобы готовит госпереворот в Молдавии или вмешивается в выборы, под предлогом борьбы с российским влиянием Санду подавляла протесты людей против спорных законов и "закрывала пачками независимые издания и телеканалы". "Никто из западных хозяев даже слова не сказал. Потому что в их представлении демократия так и должна работать — на этих "демократов". Сейчас история повторяется. Санду снова обвиняет во всех своих проблемах Россию в целом и блок "Победа" в частности, под эти вопли нашему блоку отказали в регистрации без причин. Решение ЦИК настолько спорное, что даже соратники президентки засомневались. Но произнесено кодовое слово — "российское вмешательство" — и можно дальше творить любую дичь", - отметил Шор. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд, однако она была отклонена. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032628786.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Илан Шор
Санду нужна Россия в образе врага, заявил Шор

Шор: Санду нужна Россия как враг, чтобы оправдать репрессии против оппозиции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду нужна Россия в образе врага, чтобы она могла под предлогом российского влияния оправдать репрессии против оппозиции и молдавских граждан, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Санду в среду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 15:12
"Санду нужно найти образ врага, чтобы оправдать репрессии против оппозиции и простых граждан. Я уверен — чем ближе к выборам, тем чаще мы будем слышать про "руку Москвы". Особенно от тех, кто буквально управляется "рукой Брюсселя", - заявил Шор.
Он напомнил, что Санду с 2023 года твердит о том, что Россия якобы готовит госпереворот в Молдавии или вмешивается в выборы, под предлогом борьбы с российским влиянием Санду подавляла протесты людей против спорных законов и "закрывала пачками независимые издания и телеканалы".
"Никто из западных хозяев даже слова не сказал. Потому что в их представлении демократия так и должна работать — на этих "демократов". Сейчас история повторяется. Санду снова обвиняет во всех своих проблемах Россию в целом и блок "Победа" в частности, под эти вопли нашему блоку отказали в регистрации без причин. Решение ЦИК настолько спорное, что даже соратники президентки засомневались. Но произнесено кодовое слово — "российское вмешательство" — и можно дальше творить любую дичь", - отметил Шор.
Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы" депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд, однако она была отклонена.
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Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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30 июля, 14:36
 
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