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Москва признательна Дамаску за сохранность россиян в Сирии, заявил Ларов - РИА Новости, 31.07.2025
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12:18 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossiya-2032558693.html
Москва признательна Дамаску за сохранность россиян в Сирии, заявил Ларов
Москва признательна Дамаску за сохранность россиян в Сирии, заявил Ларов - РИА Новости, 31.07.2025
Москва признательна Дамаску за сохранность россиян в Сирии, заявил Ларов
Россия признательна Сирии за те шаги, которые она предпринимает для обеспечения безопасности российских граждан и объектов в стране, заявил глава МИД России... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:18:00+03:00
2025-07-31T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия признательна Сирии за те шаги, которые она предпринимает для обеспечения безопасности российских граждан и объектов в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии.
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в мире, россия, сирия, сергей лавров, москва
В мире, Россия, Сирия, Сергей Лавров, Москва
Москва признательна Дамаску за сохранность россиян в Сирии, заявил Ларов

Лавров: Москва признательна Дамаску за обеспечение безопасности объектов РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия признательна Сирии за те шаги, которые она предпринимает для обеспечения безопасности российских граждан и объектов в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Лавров назвал Сирию добрым российским другом
12:08
 
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