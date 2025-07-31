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Россия поднимет тему "курской авантюры" ВСУ на заседании СБ ООН в августе
Россия поднимет тему "курской авантюры" ВСУ на заседании СБ ООН в августе - РИА Новости, 31.07.2025
Россия поднимет тему "курской авантюры" ВСУ на заседании СБ ООН в августе
Россия проведёт в начале августа неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", на котором будет затронута тема "курской авантюры" ВСУ,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:16:00+03:00
2025-07-31T23:16:00+03:00
2025-07-31T23:16:00+03:00
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ООН, 31 июл – РИА Новости. Россия проведёт в начале августа неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", на котором будет затронута тема "курской авантюры" ВСУ, заявил в четверг первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О её итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по "формуле Аррии" в начале августа", — сказал он на заседании СБ ООН, созванном по инициативе Москвы. Как отметил российский дипломат, у Киева "нет и не будет на руках карт", которые позволяли бы ему диктовать свои условия на переговорах с Москвой. "Нет и не будет, сколько бы натовские страны вместе ни тужились", - подчеркнул Полянский. По его словам, Россия никогда не отступала от сценария мирного урегулирования украинского конфликта, последовательно с самого первого дня подтверждая свою готовность добиться решения поставленных перед СВО целей не военным, а дипломатическим путем.
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россия, москва, киев, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Россия поднимет тему "курской авантюры" ВСУ на заседании СБ ООН в августе
Полянский: Россия в августе обсудит с Совбезом ООН вторжение в Курскую область