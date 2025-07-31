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Алаудинов высказался о мире с Украиной - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossija-2032729490.html
Алаудинов высказался о мире с Украиной
Алаудинов высказался о мире с Украиной - РИА Новости, 31.07.2025
Алаудинов высказался о мире с Украиной
Патриоты не могут желать, чтобы РФ согласилась на мир с Украиной на условиях, которые диктует Запад, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:01:00+03:00
2025-07-31T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
апти алаудинов
дональд трамп
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Патриоты не могут желать, чтобы РФ согласилась на мир с Украиной на условиях, которые диктует Запад, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". "Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что: либо мы должны прогнуться под Америку, Европу… и сделать все, что ими требуется, то есть, по сути своей, отойти назад после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель… И, понятное дело, верховный главнокомандующий ни при каких условиях не согласится на те условия, которые нам диктует наш враг. Желание любыми путями договориться на каких угодно условиях может быть только у людей, которые не являются патриотами России", - считает Алаудинов. Он добавил, что у России только один путь: победить.
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россия, украина, сша, апти алаудинов, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Апти Алаудинов, Дональд Трамп
Алаудинов высказался о мире с Украиной

Алаудинов: патриоты не могут желать мира с Украиной на условиях Запада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Патриоты не могут желать, чтобы РФ согласилась на мир с Украиной на условиях, которые диктует Запад, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".
"Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что: либо мы должны прогнуться под Америку, Европу… и сделать все, что ими требуется, то есть, по сути своей, отойти назад после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель… И, понятное дело, верховный главнокомандующий ни при каких условиях не согласится на те условия, которые нам диктует наш враг. Желание любыми путями договориться на каких угодно условиях может быть только у людей, которые не являются патриотами России", - считает Алаудинов.
Он добавил, что у России только один путь: победить.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
13 марта, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААпти АлаудиновДональд Трамп
 
 
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