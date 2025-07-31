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Россия приветствует решение Никарагуа признать новые регионы - РИА Новости, 31.07.2025
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18:46 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossija-2032696196.html
Россия приветствует решение Никарагуа признать новые регионы
Россия приветствует решение Никарагуа признать новые регионы - РИА Новости, 31.07.2025
Россия приветствует решение Никарагуа признать новые регионы
Москва приветствует решение Никарагуа признать новые регионы России, по достоинству оценивает этот шаг, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:46:00+03:00
2025-07-31T18:46:00+03:00
в мире
россия
никарагуа
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва приветствует решение Никарагуа признать новые регионы России, по достоинству оценивает этот шаг, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Новая веха, которую я хотел бы специально сейчас отметить, касается нашего взаимного отношения друг к другу, отношения к Уставу Организации Объединенных Наций, уважения к суверенитету. В частности, хотел бы отдельно поприветствовать решение наших коллег и наших друзей из Никарагуа, связанное с признанием новых регионов Российской Федерации. Это действительно дружественный шаг, и мы его по достоинству оцениваем", - отметил Медведев по итогам совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!". Слова Медведева приведены на официальном сайте "Единой России". Ранее сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили поддержку действиям РФ и признание Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей частью России.
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в мире, россия, никарагуа, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Никарагуа, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Россия приветствует решение Никарагуа признать новые регионы

Медведев: Москва приветствует решение Никарагуа признать новые регионы России

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Никарагуа
Флаг Никарагуа - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Никарагуа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва приветствует решение Никарагуа признать новые регионы России, по достоинству оценивает этот шаг, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Новая веха, которую я хотел бы специально сейчас отметить, касается нашего взаимного отношения друг к другу, отношения к Уставу Организации Объединенных Наций, уважения к суверенитету. В частности, хотел бы отдельно поприветствовать решение наших коллег и наших друзей из Никарагуа, связанное с признанием новых регионов Российской Федерации. Это действительно дружественный шаг, и мы его по достоинству оцениваем", - отметил Медведев по итогам совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!". Слова Медведева приведены на официальном сайте "Единой России".
Ранее сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили поддержку действиям РФ и признание Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей частью России.
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Останина подготовила проект о поддержке участников СВО в новых регионах
30 июля, 18:20
 
В миреРоссияНикарагуаДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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