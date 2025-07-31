https://ria.ru/20250731/rossija-2032679051.html

Россия изучает возможности освоения залежей бокситов в Лаосе

Россия изучает возможности освоения залежей бокситов в Лаосе - РИА Новости, 31.07.2025

Россия изучает возможности освоения залежей бокситов в Лаосе

Российские предприятия изучают возможности освоения залежей бокситов в Лаосе, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:43:00+03:00

2025-07-31T17:43:00+03:00

2025-07-31T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские предприятия изучают возможности освоения залежей бокситов в Лаосе, сообщил президент России Владимир Путин. "Российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и драгоценных металлов на лаосской территории. Изучаются возможности сотрудничества в освоении залежей бокситов", - сказал Путин, выступая по итогам российско-лаосских переговоров.

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лаос, россия, владимир путин, в мире