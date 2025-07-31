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Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому - РИА Новости, 31.07.2025
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17:39 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossija-2032678386.html
Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому
Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому
Россия и Лаос подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования мирного атома. РИА Новости, 31.07.2025
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россия
лаос
москва
владимир путин
тхонглун сисулит
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования мирного атома. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве прошли в четверг. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. "Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали дорожную карту о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством промышленности и торговли Лаосской Народно-Демократической Республики в области мирного использования атомной энергии на 2025-2026 годы", - огласили в ходе церемонии обмена подписанными документами.
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Церемония подписания документов
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россия, лаос, москва, владимир путин, тхонглун сисулит, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Лаос, Москва, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому

Россия и Лаос подписали дорожную карту по мирному атому на 2025-2026 годы

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования мирного атома.
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве прошли в четверг. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
"Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали дорожную карту о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и министерством промышленности и торговли Лаосской Народно-Демократической Республики в области мирного использования атомной энергии на 2025-2026 годы", - огласили в ходе церемонии обмена подписанными документами.
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РоссияЛаосМоскваВладимир ПутинТхонглун СисулитГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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