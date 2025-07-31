https://ria.ru/20250731/rossija-2032570437.html

Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений

Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений

Главы МИД России и Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений Москвы и Дамаска, Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества во многих... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:56:00+03:00

2025-07-31T12:56:00+03:00

2025-07-31T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений Москвы и Дамаска, Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества во многих областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы действительно обсуждали сегодня, конечно же, перспективы развития нашего сотрудничества в новых условиях во всех областях - в торгово-экономической, сфере безопасности, там тоже опыт очень богатый накоплен. В гуманитарной, культурной, образовательных сферах", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам своих переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани. Глава МИД РФ напомнил, что за прошедшие годы между Россией и Сирией было заключено много соглашений и контрактов. "Мы условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений... Сегодня мы решили, что этот процесс должен быть поставлен на регулярную основу. Вопросы, касающиеся сотрудничества в области безопасности, подготовки кадров, гражданских и военных - все это вызывает интерес у сирийских наших коллег, и мы этим будем заниматься", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html

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в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров