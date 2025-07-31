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Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений - РИА Новости, 31.07.2025
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12:56 31.07.2025 (обновлено: 14:36 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/rossija-2032570437.html
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений
Главы МИД России и Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений Москвы и Дамаска, Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества во многих... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:56:00+03:00
2025-07-31T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений Москвы и Дамаска, Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества во многих областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы действительно обсуждали сегодня, конечно же, перспективы развития нашего сотрудничества в новых условиях во всех областях - в торгово-экономической, сфере безопасности, там тоже опыт очень богатый накоплен. В гуманитарной, культурной, образовательных сферах", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам своих переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани. Глава МИД РФ напомнил, что за прошедшие годы между Россией и Сирией было заключено много соглашений и контрактов. "Мы условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений... Сегодня мы решили, что этот процесс должен быть поставлен на регулярную основу. Вопросы, касающиеся сотрудничества в области безопасности, подготовки кадров, гражданских и военных - все это вызывает интерес у сирийских наших коллег, и мы этим будем заниматься", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html
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в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Лавров
Россия и Сирия проведут инвентаризацию всех двухсторонних соглашений

Лавров и глава МИД Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 31 июля 2025
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Сирии договорились провести инвентаризацию всех соглашений Москвы и Дамаска, Сирия заинтересована в продолжении сотрудничества во многих областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы действительно обсуждали сегодня, конечно же, перспективы развития нашего сотрудничества в новых условиях во всех областях - в торгово-экономической, сфере безопасности, там тоже опыт очень богатый накоплен. В гуманитарной, культурной, образовательных сферах", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам своих переговоров с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асаадом аш-Шибани.
Глава МИД РФ напомнил, что за прошедшие годы между Россией и Сирией было заключено много соглашений и контрактов.
"Мы условились провести инвентаризацию всех имеющихся соглашений... Сегодня мы решили, что этот процесс должен быть поставлен на регулярную основу. Вопросы, касающиеся сотрудничества в области безопасности, подготовки кадров, гражданских и военных - все это вызывает интерес у сирийских наших коллег, и мы этим будем заниматься", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
12:14
 
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