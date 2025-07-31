https://ria.ru/20250731/rossija-2032560622.html

Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров

Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025

Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров

РФ никогда не поддерживала санкции против Сирии, их снятие Западом является движением в правильном направлении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:27:00+03:00

2025-07-31T12:27:00+03:00

2025-07-31T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РФ никогда не поддерживала санкции против Сирии, их снятие Западом является движением в правильном направлении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада, не позволяли продвигать какие-либо санкции в Совете Безопасности ООН. Сейчас наши американские, европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. В то же время Лавров отметил, что Москва выступает за полную отмену санкций против Сирии. "Мы считаем, что необходимо просто раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых, как нам заявляли, они вводились", - подчеркнул он.

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