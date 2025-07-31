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Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров
Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 31.07.2025
Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров
РФ никогда не поддерживала санкции против Сирии, их снятие Западом является движением в правильном направлении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:27:00+03:00
2025-07-31T12:27:00+03:00
2025-07-31T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. РФ никогда не поддерживала санкции против Сирии, их снятие Западом является движением в правильном направлении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы никогда не поддерживали подобные решения Запада, не позволяли продвигать какие-либо санкции в Совете Безопасности ООН. Сейчас наши американские, европейские коллеги потихонечку начинают поэтапно какие-то санкции отменять. Это движение в правильном направлении", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. В то же время Лавров отметил, что Москва выступает за полную отмену санкций против Сирии. "Мы считаем, что необходимо просто раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых, как нам заявляли, они вводились", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032554532.html
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в мире, сирия, россия, москва, сергей лавров, оон
В мире, Сирия, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН
Россия никогда не поддерживала санкции Запада против Сирии, заявил Лавров
Лавров назвал снятие западных санкций с Сирии движением в правильном направлении