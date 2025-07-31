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Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025
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07:56 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rossija-2032508811.html
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД
Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:56:00+03:00
2025-07-31T07:56:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
руслан стефанчук
спиридон килинкаров
верховная рада украины
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин. "Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией, это режим, который, к сожалению, жертвует интересами украинского народа во имя эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указания из-за рубежа", - сказал он российским журналистам. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершиин назвал режим Зеленского коррупционным и нацистским

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин.
"Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией, это режим, который, к сожалению, жертвует интересами украинского народа во имя эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указания из-за рубежа", - сказал он российским журналистам.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
04:23
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
13 августа 2024, 09:33
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукСпиридон КилинкаровВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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