https://ria.ru/20250731/rossija-2032508811.html

Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД

Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025

Россия не поменяла оценку режима Зеленского, заявили в МИД

Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:56:00+03:00

2025-07-31T07:56:00+03:00

2025-07-31T07:56:00+03:00

в мире

россия

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сша

владимир зеленский

руслан стефанчук

спиридон килинкаров

верховная рада украины

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия на фоне протестов на Украине не поменяла оценку режима Владимира Зеленского - он все тот же коррупционный и нацистский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин. "Вы знаете, наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, это действительно режим, который подпитывается нацистской идеологией, это режим, который, к сожалению, жертвует интересами украинского народа во имя эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указания из-за рубежа", - сказал он российским журналистам. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html

https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу