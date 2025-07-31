https://ria.ru/20250731/rossija-2032505413.html

Россия готова рассмотреть любые идеи по ядерному разоружению, заявили в МИД

Россия готова рассмотреть любые идеи по ядерному разоружению, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025

Россия готова рассмотреть любые идеи по ядерному разоружению, заявили в МИД

Россия готова рассмотреть любые идеи в части ядерного разоружения, но с США сейчас переговоров по этой теме нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:10:00+03:00

2025-07-31T07:10:00+03:00

2025-07-31T07:10:00+03:00

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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть любые идеи в части ядерного разоружения, но с США сейчас переговоров по этой теме нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершиин. "В том, что касается России, мы всегда были привержены задачам ограничения гонки вооружений и разоружения. Поэтому любые идеи в этом плане мы могли бы рассмотреть позитивно, но здесь важно иметь в виду одно: есть заявления, а есть конкретные дела. Эти заявления мы будем проверять по конкретным делам. В любом случае, для нас приоритетом остается защита наших национальных интересов, нашей страны и, естественно, любой диалог, если он будет, должен основываться на учете взаимных интересов", - сказал Вершинин российским журналистам. При этом, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка к переговорам по данной тематике, он ответил, что "сейчас их нет". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что считает скорое истечение договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) серьезной проблемой для всего мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена.

https://ria.ru/20250408/medvedev-2009956360.html

https://ria.ru/20250227/vershinin-2001850659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден