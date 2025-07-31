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Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 31.07.2025 (обновлено: 09:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/rossija-2032504217.html
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:02:00+03:00
2025-07-31T09:18:00+03:00
россия
украина
стамбул
сергей вершинин
в мире
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин журналистам."Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", — сказал он.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html
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россия, украина, стамбул, сергей вершинин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Сергей Вершинин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин журналистам.
"Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", — сказал он.
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25 июля, 10:32

Переговоры Москвы и Киева

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.
Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулСергей ВершининВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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