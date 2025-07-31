https://ria.ru/20250731/rossija-2032504217.html

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:02:00+03:00

2025-07-31T07:02:00+03:00

2025-07-31T09:18:00+03:00

россия

украина

стамбул

сергей вершинин

в мире

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ООН, 31 июл — РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин журналистам."Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", — сказал он.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

https://ria.ru/20250725/peregovory-2031342113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, стамбул, сергей вершинин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле