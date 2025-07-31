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Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2025
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:02:00+03:00
2025-07-31T07:02:00+03:00
2025-07-31T09:18:00+03:00
россия
украина
стамбул
сергей вершинин
в мире
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ООН, 31 июл — РИА Новости. Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на более высоком уровне должны тщательно прорабатываться, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин журналистам."Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", — сказал он.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Украина, Стамбул, Сергей Вершинин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной