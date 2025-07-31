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Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest - РИА Новости, 31.07.2025
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19:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/roskomnadzor-2032711302.html
Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest
Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest - РИА Новости, 31.07.2025
Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что направил отечественным операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla на фоне его... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:59:00+03:00
2025-07-31T19:59:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что направил отечественным операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla на фоне его блокировки в России. В среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Данные, которые собирал сервис, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, поясняло ведомство. "Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - говорится в сообщении ведомства.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest

Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что направил отечественным операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla на фоне его блокировки в России.
В среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Данные, которые собирал сервис, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, поясняло ведомство.
"Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - говорится в сообщении ведомства.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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