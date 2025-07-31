https://ria.ru/20250731/roskomnadzor-2032711302.html

Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest

Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest - РИА Новости, 31.07.2025

Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что направил отечественным операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla на фоне его... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:59:00+03:00

2025-07-31T19:59:00+03:00

2025-07-31T19:59:00+03:00

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что направил отечественным операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla на фоне его блокировки в России. В среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla. Данные, которые собирал сервис, могли использоваться для организации атак на российские сети и оценки их эффективности, поясняло ведомство. "Подведомственный Роскомнадзору Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)