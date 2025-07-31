https://ria.ru/20250731/rosaviatsija-2032709867.html
Росавиация рассказала о пассажиропотоке российских компаний в 2025 году
Росавиация рассказала о пассажиропотоке российских компаний в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025
Росавиация рассказала о пассажиропотоке российских компаний в 2025 году
Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии 2025 года составил около 50 миллионов человек - на уровне 2024 года, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:51:00+03:00
2025-07-31T19:51:00+03:00
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транспорт
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии 2025 года составил около 50 миллионов человек - на уровне 2024 года, сообщила Росавиация. "50,8 миллиона человек перевезли российские авиакомпании в первой половине 2025 года, что соответствует аналогичному периоду 2024 года (-0,8%)", - сообщила Росавиация. При этом пассажиропоток на международных линиях вырос на 2,2 % - до 12,7 миллиона человек. Внутрироссийский пассажиропоток снизился на 1,7% - до 38,1 миллиона пассажиров. "Топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров остается прежним: "Аэрофлот", "Победа", S7 ("Сибирь"), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось 70,5% всех перевозок", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250730/solomentsev-2032153883.html
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общество, россия, транспорт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Общество, Россия, Транспорт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рассказала о пассажиропотоке российских компаний в 2025 году
Росавиация: пассажиропоток российских компаний составил 50 млн чел за 2025 году