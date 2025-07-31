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Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда - РИА Новости, 31.07.2025
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7 процента и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения ЦБ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7 процента и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения ЦБ."Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов США, или на 1,7 процента, в основном из-за положительной переоценки", — отметил регулятор.Предыдущий максимум был достигнут на конец дня 4 июля — 690,6 миллиарда долларов.За прошлый год международные резервы России увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Хорошие новости
Международные резервы России достигли нового рекорда
ЦБ: международные резервы России на 25 июля составили 695,5 млрд долларов