Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России достигли нового рекорда - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:04 31.07.2025 (обновлено: 17:44 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/rezervy-2032643039.html
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России достигли нового рекорда - РИА Новости, 31.07.2025
Международные резервы России достигли нового рекорда
Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7 процента и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения ЦБ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:04:00+03:00
2025-07-31T17:44:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735412_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_3cb7be184bcdea303b9c0a54cf3b761a.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7 процента и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения ЦБ.&quot;Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов США, или на 1,7 процента, в основном из-за положительной переоценки&quot;, — отметил регулятор.Предыдущий максимум был достигнут на конец дня 4 июля — 690,6 миллиарда долларов.За прошлый год международные резервы России увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
https://ria.ru/20241108/zoloto-1982716322.html
https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735412_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_3b9b3b260e89b257a192442aff1f63bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Хорошие новости
Международные резервы России достигли нового рекорда

ЦБ: международные резервы России на 25 июля составили 695,5 млрд долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка золотого слитка высшей пробы
Маркировка золотого слитка высшей пробы - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Маркировка золотого слитка высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международные резервы России с 18 по 25 июля выросли на 1,7 процента и составили 695,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения ЦБ.
«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили 695,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,8 миллиарда долларов США, или на 1,7 процента, в основном из-за положительной переоценки", — отметил регулятор.

Слитки золота - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
8 ноября 2024, 16:20
Предыдущий максимум был достигнут на конец дня 4 июля — 690,6 миллиарда долларов.
За прошлый год международные резервы России увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
Рубли - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В России выросла медианная зарплата
Вчера, 05:04
 
Хорошие новостиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала