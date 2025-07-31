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При пожаре в жилом доме в Москве пострадал ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
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14:26 31.07.2025
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При пожаре в жилом доме в Москве пострадал ребенок
При пожаре в жилом доме в Москве пострадал ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
При пожаре в жилом доме в Москве пострадал ребенок
Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве, его осматривают медики, возгорание ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:26:00+03:00
2025-07-31T14:26:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве, его осматривают медики, возгорание ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован: происходило горение в квартире на третьем этаже на площади 15 квадратных метров и в квартире на 4 этаже - на площади 7 "квадратов", - рассказали в МЧС. Там отметили, что пострадавший ребенок "осматривается медиками". Ранее в пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа сообщили РИА Новости о пожаре в доме по адресу: Профсоюзная улица, дом 77.
https://ria.ru/20250731/pozhar-2032496955.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Москве пострадал ребенок

Ребенок пострадал при пожаре в доме на Профсоюзной улице в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве, его осматривают медики, возгорание ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован: происходило горение в квартире на третьем этаже на площади 15 квадратных метров и в квартире на 4 этаже - на площади 7 "квадратов", - рассказали в МЧС.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Приморья пострадал при пожаре в многоквартирном доме
04:53
Там отметили, что пострадавший ребенок "осматривается медиками".
Ранее в пресс-службе префектуры Юго-Западного административного округа сообщили РИА Новости о пожаре в доме по адресу: Профсоюзная улица, дом 77.
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29 июля, 14:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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