https://ria.ru/20250731/rak-2032489813.html

Онколог назвал факторы риска развития рака

Онколог назвал факторы риска развития рака - РИА Новости, 31.07.2025

Онколог назвал факторы риска развития рака

Курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:40:00+03:00

2025-07-31T02:40:00+03:00

2025-07-31T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к онкологии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, не только раком легкого. Причем это касается и всех форм курения электронных сигарет, поскольку дымовое воздействие и канцерогены все равно сохраняются. Далее алкоголь, особенно в избытке, - это фактор риска развития нескольких видов рака, в том числе рака печени, молочной железы, кишечника", - рассказал Каприн. Он уточнил, что среди факторов риска есть ожирение, сахарный диабет, различные хронические заболевания, а также вирусные инфекции, такие как вирус папилломы человека. Также на рост числа случаев колоректального рака напрямую влияет избыток красного мяса и жирной пищи.

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей каприн, здоровье - общество, здоровье