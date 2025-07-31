Онколог назвал факторы риска развития рака
Онколог Каприн: курение, алкоголь и жирная пища могут привести к раку
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудница цифровой лаборатории диагностики рака
Сотрудница цифровой лаборатории диагностики рака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к онкологии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, не только раком легкого. Причем это касается и всех форм курения электронных сигарет, поскольку дымовое воздействие и канцерогены все равно сохраняются. Далее алкоголь, особенно в избытке, - это фактор риска развития нескольких видов рака, в том числе рака печени, молочной железы, кишечника", - рассказал Каприн.
Он уточнил, что среди факторов риска есть ожирение, сахарный диабет, различные хронические заболевания, а также вирусные инфекции, такие как вирус папилломы человека. Также на рост числа случаев колоректального рака напрямую влияет избыток красного мяса и жирной пищи.