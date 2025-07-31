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Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ - РИА Новости, 31.07.2025
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14:08 31.07.2025 (обновлено: 14:26 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/rada-2032589200.html
Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ
Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ - РИА Новости, 31.07.2025
Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Костюк заявил в четверг на заседании парламента, что выходит из фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:08:00+03:00
2025-07-31T14:26:00+03:00
в мире
украина
дмитрий костюк
спиридон килинкаров
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Костюк заявил в четверг на заседании парламента, что выходит из фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на минувшей неделе", - сказал Костюк на заседании, которое транслировала Рада. Он заявил, что депутатов заставляли голосовать за проект о лишении полномочий НАБУ, угрожая уголовными делами. "У меня много вопросов к тому, за что нам предлагают голосовать. Но вместо ответа я получил, цитирую: "У нас таких смелых двое – ты и Шабунин (глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий – ред.). Перед этим у Шабунина прошли обыски. Это ответ из разряда: "Не задавай лишних вопросов, а то…", - подчеркнул депутат. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html
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в мире, украина, дмитрий костюк, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Дмитрий Костюк, Спиридон Килинкаров, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Депутат Рады вышел из партии Зеленского из-за скандала вокруг НАБУ

Депутат Рады Костюк вышел из партии "Слуга Народа" из-за ограничений прав НАБУ

© Фото : соцсети Дмитрия КостюкаДмитрий Костюк
Дмитрий Костюк - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : соцсети Дмитрия Костюка
Дмитрий Костюк . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Костюк заявил в четверг на заседании парламента, что выходит из фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на минувшей неделе", - сказал Костюк на заседании, которое транслировала Рада.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Раде назвали голосование за закон о НАБУ подставой
09:43
Он заявил, что депутатов заставляли голосовать за проект о лишении полномочий НАБУ, угрожая уголовными делами.
"У меня много вопросов к тому, за что нам предлагают голосовать. Но вместо ответа я получил, цитирую: "У нас таких смелых двое – ты и Шабунин (глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий – ред.). Перед этим у Шабунина прошли обыски. Это ответ из разряда: "Не задавай лишних вопросов, а то…", - подчеркнул депутат.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Литве прошел митинг против закона о НАБУ и САП
13:10
 
В миреУкраинаДмитрий КостюкСпиридон КилинкаровДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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