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В Раде заявили, что ряд депутатов пытались выехать с Украины - РИА Новости, 31.07.2025
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13:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rada-2032579858.html
В Раде заявили, что ряд депутатов пытались выехать с Украины
В Раде заявили, что ряд депутатов пытались выехать с Украины - РИА Новости, 31.07.2025
В Раде заявили, что ряд депутатов пытались выехать с Украины
Больше 10 депутатов Верховной Рады пытались выехать с Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили, угрожают... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:33:00+03:00
2025-07-31T13:33:00+03:00
в мире
украина
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Больше 10 депутатов Верховной Рады пытались выехать с Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили, угрожают уголовными делами и тюрьмой, утверждает выехавший из страны депутат украинского парламента Артем Дмитрук. "За последние несколько дней более 10 народных депутатов пытались выехать из страны - их не выпустили. Другие хотели сдать мандаты, но им тоже не разрешают это сделать, угрожают уголовными делами и тюрьмой ... Каждый, кто остался внутри, знает - это конец", - написал Дмитрук в Telegram-канале. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
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в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
В Раде заявили, что ряд депутатов пытались выехать с Украины

Дмитрук: более десяти депутатов Рады пытались выехать с Украины за последние дни

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Больше 10 депутатов Верховной Рады пытались выехать с Украины за последние несколько дней, некоторые пытались сдать мандаты, но им не разрешили, угрожают уголовными делами и тюрьмой, утверждает выехавший из страны депутат украинского парламента Артем Дмитрук.
"За последние несколько дней более 10 народных депутатов пытались выехать из страны - их не выпустили. Другие хотели сдать мандаты, но им тоже не разрешают это сделать, угрожают уголовными делами и тюрьмой ... Каждый, кто остался внутри, знает - это конец", - написал Дмитрук в Telegram-канале.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП
13:20
 
В миреУкраинаАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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